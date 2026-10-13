La Bc Roma si riscatta in Eurocup grazie ad un super Olynyk: Balkan ko nell'over time

Dopo il ko di misura nel derby con la Maxima, la Bc Roma ritrova il sorriso in Eurocup . I ragazzi di Magro sconfiggono i campioni bulgari del Balkan Botevgrad, allenati da Petar Zlatanovic, al termine di una gara combattuta, equilibrata e decisa all'over time. Per i capitolini è la seconda vittoria nel torneo continentale.

Primo tempo all'insegna dell'equilibrio

Primo tempo equilibrato: Strautins guida i giallorossi, che chiudono il primo quarto avanti 13-12 (buono anche l'inizio di Mannion). Nella seconda frazione migliorano le medie offensive del Balkan, mentre la Bc Roma fatica a difendere. I campioni bulgari rimontano lo svantaggio e chiudono il primo tempo avanti di quattro, grazie soprattutto alla precisione di Stoimenov (29-33).

La Bc Roma rimonta e si infuria con gli arbitri

La ripresa conferma il grande equilibrio. Strautins riporta la Bc Roma avanti con una tripla e un'azione da tre punti (canestro più tiro libero), poi alcune decisioni arbitrali fanno infurire i capitolini. Mannion esce frustrato dal campo dopo due falli effettuati e che hanno fatto inviperire la panchina giallorossa; poi Strautins reagisce con un fallaccio in difesa, dopo che un suo tentativo da tre punti era stato deviato da un avversario, con la parabola discendente: mentre tutto il Palazzetto dello sport chiedeva l'assegnazione del canestro, gli arbitri hanno lasciato proseguire. Il terzo quarto termina con i padroni di casa avanti di due 47-45, grazie alla precisione di Olynyk in lunetta.