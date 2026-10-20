Us Manresa-Bc Roma EuroCup: orario e dove vedere la partita in tv e in streaming

La BC Roma torna protagonista in BKT EuroCup con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle la sconfitta contro l'Umana Reyer Venezia. Oggi, martedì 20 ottobre, alle ore 20:30, i giallorossi saranno impegnati in Spagna sul parquet del Pavelló Nou Congost, dove affronteranno i padroni di casa del Kids&Us Manresa nella quarta giornata del Gruppo D. La formazione capitolina vuole dare continuità al proprio cammino europeo, che finora ha regalato due vittorie e una sconfitta. Dopo il passo falso all'esordio contro il Bahcesehir College Istanbul (91-78), la BC Roma ha reagito superando il Lietkabelis Panevezys per 92-87 e il Balkan Botevgrad per 77-72, al termine di una sfida risolta soltanto dopo un tempo supplementare. Contro Manresa, dunque, l'occasione per conquistare il terzo successo consecutivo in EuroCup e ritrovare fiducia dopo l'ultimo stop in campionato.