Serie B nazionale, sfida storica tra Virtus Roma e Scandone Avellino
Mercoledì 21 ottobre, alle ore 20:00, il PalaTiziano ospiterà una sfida dal grande fascino storico: nel recupero della prima giornata di campionato, la Virtus Roma affronterà la Scandone Avellino, in un confronto tra due società che hanno segnato la storia della pallacanestro italiana. Reduce da tre successi in altrettante gare, la Virtus è a caccia del poker di vittorie per conquistare la vetta solitaria della classifica. Dopo i risultati positivi conquistati sul campo di Piombino (+30), in casa con Loreto Pesaro (+26), Rodriguez e compagni hanno superato anche l'ostacolo Lucca, imponendosi al termine di una sfida decisa negli ultimi possessi.
Virtus Roma, al PalaTiziano arriva la Scandone Avellino
Dall'altra parte, la neopromossa formazione irpina guidata da coach Ciro Dell’Imperio arriva nella Capitale sulle ali dell'entusiasmo dopo aver conquistato il primo successo stagionale, superando tra le mura amiche la VeroDol CBD Pielle Livorno, vincitrice della Supercoppa LNP. Il match sarà visibile sulla piattaforma LNP Pass (previo abbonamento). Arbitri dell’incontro: Esposito, De Angelis e Bonfigli.
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