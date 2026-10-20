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La Bc Roma crolla in EuroCup: Manresa si impone 108-88

I giallorossi pagano un pessimo ultimo quarto e cedono sotto i colpi degli spagnoli. Mannion (21 punti) non basta a Magro
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2 min

Pubblicato il 20.10.2026, 22:41

eurocupbc roma

Brutta sconfitta per la Bc Roma in EuroCup. I giallorossi di Magro cedono nettamente sul campo della Manresa, che porta a casa il successo grazie ad un primo e ad un ultimo quarto giocati a grande ritmo. Per la Bc Roma si tratta della seconda battuta d'arresto nel torneo continentale in quattro gare. Dopo il ko all'esprdio con il Bahcesehir College Istanbul (91-78), i capitolini avevano ottenuto il successo con il Lietkabelis Panevezys per 92-87 e il Balkan Botevgrad per 77-72.

Roma paga un pessimo inizio

Roma parte bene, con buone percentuali al tiro, ma concede troppo agli spagnoli, che dalla distanza si confermano precisi (sei su dodici dai tre punti) e bravi sotto canestro. I giallorossi iniziano a perdere terreno e collezionano errori, non riuscendo a fermare gli attacchi del Manresa, capace di chiudere il primo quarto avanti di 11 (32-21). Nella seconda frazione (che si chiude 25-25), il copione non cambia: le medie realizzative della Bc Roma si mantengono buone, con Mannion e Stevenson sugli scudi, ma dietro gli uomini di Magro concedono troppo: le squadre vanno al riposo sul punteggio di 57-46. 

Mannion non basta alla Bc Roma

La ripresa parte all'insegna dell'equilibrio: nel terzo parziale le due squadre si equivalgono: Mannion (21 punti totali) prova a tenere in piedi la baracca, ma gli spagnoli segnano con regolarità e guadagnano rimbalzi importanti sotto canestro. Roma resta in partita fino all'inizio dell'ultimo e decisivo quarto, che si chiude con il parziale di 26-18 per i padroni di casa. 

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