Serie B nazionale, domani Virtus GVM Roma in campo nel posticipo

Nel posticipo di lunedì 26 ottobre ore 20.30, valido per quinta giornata del campionato di B Nazionale, sul parquet del PalaTiziano la Virtus Roma GVM ospita la Cestistica San Severo.



La Virtus Roma arriva all’appuntamento in vetta solitaria in classifica, unica imbattuta nel girone. Reduce dal recupero infrasettimanale della prima giornata, contro la Scandone Avellino, in un match vinto con uno straripante parziale di 17-0 nel terzo quarto, ha spianato alla compagine di coach Villa la strada al quarto successo consecutivo.



Dall’altra parte San Severo arriva forte da due successi consecutivi, portando il bilancio stagionale a 2 vinte e 2 perse. Dopo aver superato con autorità PSA Napoli Est (80-67), la formazione pugliese si è ripetuta sul parquet di Ravenna (79-85), infliggendo ai romagnoli la prima sconfitta stagionale. Il roster guidato da coach Massimo Bernardi fa dell’intensità difensiva e del gioco in transizione le proprie armi principali. Nonostante un’età media particolarmente bassa, San Severo può contare su diversi elementi già abituati alla categoria, capaci di trasformare l’aggressività nella propria metà campo in rapide ripartenze offensive.



Gli arbitri dell’incontro sono Turello Federico di Rivalta di Torino (TO), Castellaneta Alexa di Bolzano (BZ) e Pastore Luca di Marino (RM).