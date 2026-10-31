Bc Roma-Scafati diretta, segui la sfida di Lega Serie A, basket oggi LIVE

Sesta giornata di LBA 2026/2027 che si apre con l'anticipo del Palazzetto dello Sport tra la Bc Roma e la Longobardi Scafati . I capitolini di Magro sono in cerca di riscatto dopo due sconfitte consecutive: quella nell'ultimo turno di campionato contro Varese e quella rimediata in Eurocup con la Bosna. Ospiti dal canto loro reduci dal ko della settimana scorsa contro Trento. Palla a due alle ore 20, segui la diretta del match sul sito del Corriere dello Sport Stadio

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Magro la inquadra così: "Dovremo prestare grande attenzione"

Alessandro Magro, coach della Bc Roma, è stato chiaro con i suoi alla vigilia: "Abbiamo incontrato Scafati per due vole nella pre-season e pur trattandosi di basket estivo, sono state partite vere. Dovremo prestare grande attenzione alle situazioni in cui loro giocano con maggiore continuità, dalla lotta per le palle vaganti ai rimbalzi".

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Roma-Scafati, come seguirla in tv e streaming

Sono tre gli anticipi della sesta giornata di LBA, dalle ore 20:00 in campo Verona-Varese, Treviso-Reggiana e, al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano, Bc Roma-Scafati. Ecco come seguire in diretta la sfida che vede protagonista la squadra di coach Magro. LEGGI QUI

Palazzetto dello Sport - Roma