Preziosa vittoria della Virtus Roma che espugna il PalaMaggetti di Roseto e strappa la sesta vittoria consecutiva, tenendo l’imbattibilità in campionato. Mvp del match Jelinek (20 punti) e Rodriguez (19 punti). Menzione particolare per la prestazione difensiva di Toscano, che annulla Aukstikalnis e firma la decisiva tripla del +4 a 1 minuto dal termine della partita.

La Virtus si presenta al PalaMaggetti ancora con l’assenza di Amato, che ha ripreso ad allenarsi con il gruppo squadra. Per Roseto da sottolineare il rientro di Morina, con ancora out il capitano Durante. Davide Villa sceglie il quintetto formato da: Visintin, Chiera, Jelinek, Pullazi e Bortolin. Coach Gramenzi replica con Gaiola, Pellizzari, Aukštikalnis, Fabiani, e Petracca.

Parte concentrata la Virtus Roma, trovando un 2/2 dai 6.75 nei primi minuti, con ben 8 punti di Jelinek nella prima metà di frazione. A 5’21’’ dal termine il tabellone recita 9-15. L’asse Rodriguez-Jelinek fa male alla formazione di Gramenzi, trovando con il contropiede chiuso dal ceco la prima doppia cifra di vantaggio (e doppia cifra personale), sul 9-19 a 3’35’’. Polveri bagnate sul finale di periodo per entrambe le formazioni, che si conclude sul 13-19 per la Virtus Roma GVM.

Le triple di Panni apre Leggio aprono la seconda frazione. La difesa asfissiante di Toscano su Aukštikalnis, unita ai canestri di Panni e Piunti, alimentano un parziale di 10-2 che costringe coach Gramenzi a chiamare il secondo time-out, sul 15-29 a 6’54’’. Rientra bene dal minuto la squadra rosetana, con il gioco da quattro punti concretizzato da Petracca (+10). Pagano le percentuali romane, con i tiri realizzati da dietro l’arco di Panni, Rodriguez e Pullazi (7/10 da tre), per il 23-40 a 3'16’’ dalla seconda sirena. Chiti e Pellizzari accorciano le distanze, andando all’intervallo lungo sul 35-45 per la Virtus Roma GVM.

È Gaiola, con le sue accelerazioni, il più in palla ad inizio terzo quarto, riavvicinando i suoi sul 44-49, con il bonus romano già esaurito dopo 4 minuti. L’inerzia resta stabilmente nelle mani dei rosetani, con la tripla di Mazzoni ad alimentare la rimonta. Panni risponde prontamente dall’arco. A 2’42’’ dalla terza sirena il tabellone recita 50-59. La frazione si conclude con il parziale solitario di capitan Rodriguez, ex di serata, sul 52-64 per la Virtus Roma GVM.

Alla magistrale tripla di Aukštikalnis replica prontamente Rodriguez con la stessa moneta. Dopo una gara fin lì sottotono (4 punti al momento), è ancora il lituano a salire in cattedra, caricandosi Roseto sulle spalle con otto punti consecutivi che riportano i padroni di casa sul 61-67 a 6’04’’ dal termine. Non trova in fondo della retina la Virtus, con soli 5 punti segnati al momento nel quarto. Dalla linea della carità, Chiti fa 68-69 a 2’03’’ dall’ultima sirena. La fondamentale tripla a 1’09’’ di Toscano dall’angolo ridà il +4 (68-72). Visintin fa la giocata difensiva della partita recuperando un pallone di capitale importanza. A mettere in ghiaccio il risultato ci pensano poi Rodriguez e Panni dalla lunetta sui successivi falli sistematici. Il match si conclude sul 69-77 per la Virtus Roma GVM.

Liofilchem Pallacanestro Roseto 69

Virtus Roma GVM 77

Liofilchem Pallacanestro Roseto – Gaiola 12, Pellizzari 8, Malual, Mazzoni 15, Chiti 8, Fabiani 3, Aukštikalnis 12, Petracca 5, Tandia 2, Incoronato, Morina 4, Cistola, allenatore Gramenzi

Virtus GVM Roma 1960 – Piunti 2, Chiera 5, Toscano 3, Jelinek 20, Visintin 2, Panni 12, Rodriguez 19, Leggio 3, Bortolin 8, Pullazi 3, allenatore Villa