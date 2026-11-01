Notre Dame supera Villanova: trionfo nella partita inaugurale del campionato Ncaa

La squadra di Notre Dame ha vinto la partita inaugurale del campionato universitario di basket Ncaa, battendo Villanova per 74-70 al Palazzo dello Sport dell'Eur nella prima delle due partite dell''Eternal City Tip-Off', l'evento che ha portato a Roma le formazioni maschili e femminili dei due atenei cattolici, ricevuti ieri da papa Leone XIV in Vaticano insieme a migliaia di tifosi al seguito. Il Pontefice, laureatosi al Villanova in matematica, aveva detto chiaramente che "il Papa non prende le parti di nessuno, Prevost la pensa diversamente ma non è il momento di parlarne".

Le parole di coach Willard e la prima volta del giovane Suigo

Tra le fila di Villanova c'era in campo per la prima volta il giovane talento azzurro Luigi Suigo, che ha totalizzato sette punti, senza riuscire ad evitare il successo di Notre Dame, che è riuscita a rimontare nel finale. "Abbiamo appena subito una sconfitta, ma questa è stata un'esperienza fenomenale, un'esperienza irripetibile. Siamo semplicemente grati che sia successo", ha detto a Espn il coach di Villanova Kevin Willard.