Serie B Nazionale: la Virtus Roma festeggia la settima vittoria di fila

La Virtus Roma conquista la settima vittoria in altrettante partite, superando per 85-60 la Benacquista Assicurazioni Latina, in un match condotto dalle prime battute. Ottima prova corale con ben 4 giocatori in doppia cifra.



Indisponibili per la partita Amato, e Leggio per un problema alla caviglia. Nel corso del match esordio per Giannis Odzebe, ala piccola congolese classe 2008, che ha disputato i campionati giovanili Under 17 e 19 Eccellenza con l’Orange Bassano, in arrivo alla Virtus con la formula in doppio tesseramento con la BC Roma.



Davide Villa sceglie il quintetto formato da Visintin, Chiera, Jelinek, Pullazi e Bortolin. Paccariè risponde con Zugno, Pastore, Arletti, Nikolic e Demetrio.



Dopo la palla a due vinta da Latina, i primi due del match li segna Bortolin con un appoggio dal post basso. Subito a giri alti la Virtus Roma che punisce le disattenzioni della difesa pontina sui pick and roll e, trascinata dai 10 punti di Bortolin, costringe al primo time-out Paccariè sul 13-5 a 5’55’’. A tenere in scia Latina è Nikolic con 9 punti nella frazione iniziale, che si conclude sul 20-15 in favore della Virtus Roma GVM.



Archiviato un fine di quarto sottotono, ritrova i suoi ritmi la Virtus Roma, conquistando la doppia cifra di vantaggio grazie alla difesa di Toscano, alimentata anche dalle triple di Panni e Rodriguez. A 6’45’’ dall’intervallo lungo il tabellone recita 29-19. Il buon momento virtussino continua con i canestri del capitano Rodriguez (13 all’intervallo) e Pullazi, per il +15 sul 40-25 a 3’14’’. Prova a ricucire il gap Latina con Arletti e Pastore, non rimarginando la doppia cifra di vantaggio, con la seconda frazione che termine 42-31 a favore della Virtus Roma GVM.



Un elettrizzante 4/4 dai 6.75 nei primi tre minuti del match di Jelinek, Chiera e Pullazi consegnano alla Virtus il +21 sul 54-33 a 7’08’’. Sfruttano bene i ragazzi di coach Villa il bonus presto speso da Latina, andando frequentemente sulla linea della carità mantenendo stabilmente il vantaggio acquisito. La tripla di Panni allo scadere chiude il terzo quarto sul 68-48 per la Virtus Roma GVM.



Garbage time nell’ultimo quarto, con la Virtus che mantiene bassi i ritmi, mettendo in ghiaccio il match. Spazio sul finale anche ai giovani Gianni Odzebe all’esordio in maglia virtussina, e Flavio Talone. Il match si chiude sull’85-60 per la Virtus Roma GVM.



Virtus Roma GVM 85

Benacquista Assicurazioni Latina 60



Tabellini: Virtus Roma GVM – Piunti 4, Chiera 6, Panni 14, Toscano 4, Odzebe, Jelinek 12, Visintin 3, Rodriguez 19, Talone, Bortolin 12, Pullazi 12, allenatore Villa

Benacquista Assicurazione Latina – Nikolic 14, Demetrio, Pastore 2, Arletti 13, Di Emidio 5, Zugno 6, Simonetti 6, Nonkovic 1, Nwohuocha 8, Calò 4, allenatore Paccariè