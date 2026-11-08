Trieste-BC Roma, Serie A di basket: orario e dove vederla in tv e in streaming
Torna in campo la BC Roma che, dopo la sconfitta di misura incassata contro il Paok nel match di Eurocup giocato a Salonicco, si rituffa sul campionato dove è invece reduce dal successo casalingo ottenuto contro Scafati nel turno precedente.
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Trieste-BC Roma: data e orario del match
Un'altra trasferta dunque per la formazione capitolina, che oggi (domenica 8 novembre, ore 12) farà visita a Trieste nel match valido per la 7ª giornata della Serie A maschile di basket. Un impegno ostico per capitan Mannion e compagni, contro una squadra che viene da tre vittorie di fila in campionato (l'ultima delle quali è arrivata sul campo della Virtus Bologna).
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