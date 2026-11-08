Luca Banchi nuovo allenatore dell’Olimpia Milano. Sarà anche Ct dell’Italia
È ufficiale: Luca Banchi è il nuovo allenatore dell'Olimpia Milano. Le indiscrezioni circolate subito dopo l'esonero di Peppe Poeta hanno trovato conferma, con il club biancorosso che ha deciso di affidarsi all'esperienza dell'attuale commissario tecnico della Nazionale italiana per rilanciare una stagione complicata. L'accordo legherà l'ex allenatore della Virtus Bologna alla società milanese fino al giugno 2028. Per Banchi si tratta di un ritorno particolarmente significativo. Il tecnico aveva già guidato l'Olimpia nel biennio 2013-2015, conquistando nel 2014 il primo scudetto dell'era Armani e riportando il tricolore a Milano dopo 18 anni di attesa. Adesso una nuova sfida, con l'obiettivo di risollevare una squadra reduce da otto sconfitte consecutive in Eurolega. Banchi sarà inoltre uno dei tecnici della Serie A a ricoprire contemporaneamente il ruolo di allenatore di club e commissario tecnico di una Nazionale, insieme ad Alex Mumbrù.
Le prime parole di Banchi: "Onorato di tornare all'Olimpia"
Il nuovo allenatore biancorosso ha espresso tutta la propria soddisfazione per il ritorno a Milano: "Sono onorato di poter tornare ad allenare l'Olimpia Milano, con un doveroso ringraziamento alla proprietà, che ha pensato fossi la persona indicata a guidare la squadra in questo particolare momento, al Presidente Petrucci, per avermi accordato la possibilità di mantenere il ruolo di CT della Nazionale Italiana, ed ovviamente un sincero pensiero va al mio predecessore Peppe Poeta capace in così breve tempo di scrivere pagine indelebili della storia di un club di questa caratura".
Doppio impegno: Milano e Italia
Il debutto sulla panchina dell'Olimpia è previsto per giovedì, nell'undicesima giornata di Eurolega contro lo Zalgiris, una sfida importante per interrompere la serie negativa dei milanesi. Banchi resterà alla guida della squadra fino alla trasferta di Tortona del 22 novembre, prima di concentrarsi sugli impegni della Nazionale. Dal 23 novembre, infatti, il tecnico sarà impegnato con l'ItalBasket per le qualificazioni ai prossimi Europei, con le sfide contro la Turchia a Roma il 26 novembre e contro la Serbia a Belgrado il 29. Durante la sua assenza, sarà il vice Marco Ramondino a guidare l'Olimpia nella trasferta di Eurolega contro l'ASVEL a Lione.
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