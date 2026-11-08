Luca Banchi nuovo allenatore dell’Olimpia Milano. Sarà anche Ct dell’Italia

È ufficiale: Luca Banchi è il nuovo allenatore dell'Olimpia Milano. Le indiscrezioni circolate subito dopo l'esonero di Peppe Poeta hanno trovato conferma, con il club biancorosso che ha deciso di affidarsi all'esperienza dell'attuale commissario tecnico della Nazionale italiana per rilanciare una stagione complicata. L'accordo legherà l'ex allenatore della Virtus Bologna alla società milanese fino al giugno 2028. Per Banchi si tratta di un ritorno particolarmente significativo. Il tecnico aveva già guidato l'Olimpia nel biennio 2013-2015, conquistando nel 2014 il primo scudetto dell'era Armani e riportando il tricolore a Milano dopo 18 anni di attesa. Adesso una nuova sfida, con l'obiettivo di risollevare una squadra reduce da otto sconfitte consecutive in Eurolega. Banchi sarà inoltre uno dei tecnici della Serie A a ricoprire contemporaneamente il ruolo di allenatore di club e commissario tecnico di una Nazionale, insieme ad Alex Mumbrù.