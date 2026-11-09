Virtus Bologna, vittoria contro Verona e aggancio al Napoli in vetta alla classifica

La Virtus Bologna batte la Tezenis Verona 95-81 nel posticipo della settima giornata d'andata della Serie A di basket e raggiunge il Napoli in testa alla classifica. Una vittoria importante per la formazione bolognese, che sfrutta il turno di campionato per agganciare i partenopei al comando. A trascinare le Vu Nere sono soprattutto Moore, miglior realizzatore della squadra con 18 punti, e Frazier, autore di 17 punti. Prezioso anche il contributo di Carr, che chiude la sua partita con 13 punti, completando il terzetto dei principali protagonisti del successo bolognese.