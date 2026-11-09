Virtus Bologna, vittoria contro Verona e aggancio al Napoli in vetta alla classifica
La Virtus Bologna batte la Tezenis Verona 95-81 nel posticipo della settima giornata d'andata della Serie A di basket e raggiunge il Napoli in testa alla classifica. Una vittoria importante per la formazione bolognese, che sfrutta il turno di campionato per agganciare i partenopei al comando. A trascinare le Vu Nere sono soprattutto Moore, miglior realizzatore della squadra con 18 punti, e Frazier, autore di 17 punti. Prezioso anche il contributo di Carr, che chiude la sua partita con 13 punti, completando il terzetto dei principali protagonisti del successo bolognese.
La Virtus Bologna è prima
La Tezenis Verona esce sconfitta dal confronto, con la Virtus che chiude la sfida con 14 punti di vantaggio. Per Bologna arrivano così due punti pesanti nella corsa ai vertici della Serie A, con la formazione emiliana che aggancia Napoli al primo posto dopo sette giornate.
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