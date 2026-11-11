Michele Ruzzier esclusivo: "Che bella la mia Trieste. I 116 punti contro la BC Roma? il nostro record in A"

«Brucia un po’ quell’inizio perché magari limando qualche piccolo dettaglio oggi avremmo una classifica con qualche vittoria in più. Ma abbiamo pagato dazio ad una squadra costruita tardi, i motivi si sanno, con qualche giocatore arrivato e spedito subito in campo. Siamo però estremamente fieri di quello che stiamo facendo».



Ha mai pensato, nei giorni più difficili, che Trieste avrebbe potuto perdere la serie A?

«Sì, ci sono stati momenti complicati, di sconforto. Vedo quello che è accaduto a Brescia e ho i brividi. Li abbiamo incontrati in precampionato, è complicato dover ripartire dal basso, dalle macerie che altri hanno fatto. Auguro a loro ogni bene».



Però dopo ogni tempesta torna a splendere il sole.

«Ce l’abbiamo fatta: la città, la squadra la gente. Ce l’abbiamo fatta, lo ripeto di nuovo. E da quei momenti in cui tutto sembrava nero nasce ora la grande voglia di tutti di urlare ancora la nostra presenza».



E state volando.

«Lo so che lo dicono in tanti e in vari sport. Il segreto di questo gruppo è certamente sul parquet, perché poi devi far canestro e vincere le partite. Ma anche, e soprattutto, fuori. Andiamo in campo con il sorriso perché ci divertiamo a fare basket. E divertiamo anche chi ci viene a vedere».



Beh, nell’ultima contro la BC Roma avete messo a segno 116 punti, il record di squadra per voi in A.

«Sì, è vero, sono veramente tanti. Ma cerchiamo di replicare in partita quello che coach Taccetti ci chiede in allenamento. Giocare sempre al massimo della velocità per aumentare il numero dei possessi e, quando possibile, concludere nei primi secondi».



Bella filosofia, ma rischiosa.

«Dipende dai punti di vista. Non ci rubiamo palloni a vicenda, anzi c’è molta predisposizione a cercare un compagno libero con un extra pass in più. C’è alchimia nel gruppo, desiderio di dividersi le responsabilità».



Anche se poi spiccano le grandi individualità. Come Lajae Jones, ad esempio, che ha chiuso l’ultima partita realizzando 35 punti e strappando 11 rimbalzi.

«Il lavoro che ha svolto e svolge Michael Arcieri è certificato dai giocatori che ha portato a Trieste. Era successo con Jahmi’us Ramsey e Mady Sissoko la scorsa stagione ed ora con Jones. Io non credo di aver mai visto un giocatore così giovane, di 22 anni, capace di avere un impatto del genere in serie A. È arrivato il sabato che precedeva la prima di campionato a Milano e ha subito lasciato il segno. Migliora di giorno in giorno. Ha tiro, una strapotenza fisica fuori dal comune. Ed è un ragazzo fantastico. Il futuro è certamente dalla sua parte».



Lei, Candussi e Deangeli: i tre moschettieri di Trieste.

«Stiamo insieme da anni, basta uno sguardo per capirsi. Vogliamo essere un esempio che i ragazzi che arrivano qui e speriamo di riuscirci. Devono capire che sono arrivati in una grande famiglia».



Ha un sogno nel cassetto?

«Vorrei vincere con questi colori, con la squadra della mia città. Per questo spero arrivi presto la qualificazione per la Final Eight di Coppa Italia. Perché non provarci. Per una squadra come la nostra, non costruita per conquistare lo scudetto, quello può essere un obiettivo. Quest’anno? Il prossimo? Quello dopo ancora? Voglio pensare che quando smetterò avrò messo un successo con Trieste nella mia bacheca».