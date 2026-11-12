Serie B Nazionale, Virtus Roma GVM super otto: la più brava sei tu

Con la palla a due posticipata di mezz’ora a causa dell’impraticabilità del parquet del PalaCosta, che ha reso necessario il trasferimento della gara al Pala De André, coach Davide Villa si affida al quintetto composto da: Visintin, Chiera, Jelinek, Pullazi e Bortonlin. Coach Aniello replica con Brigato, Masciandri, Dron, Jakstas e Baldini.

Partenza ad alti ritmi per entrambe le formazioni, con la Virtus Roma che si affida a Bortolin, autore di undici punti nel solo primo quarto. Ravenna risponde cavalcando Dron e Jakstas, rimanendo un solo possesso di distanza sul 17-18 a 3’37’’ dalla prima sirena. A chiudere la frazione sono le due penetrazioni al ferro di Chiera, sul punteggio di 19-22 in favore della Virtus Roma Gvm.

Piazza il primo break la Virtus Roma, sospinta dalle conclusioni dai 6.75 di Panni, Rodriguez e Leggio, trovando anche la doppia cifra di vantaggio sul 24-35 a 5’20’’ dalla seconda sirena. Ravenna non si scompone e, affidandosi ancora alla coppia Dron-Jakstas, sfrutta le disattenzioni della difesa romana, portandosi sul -6 (30-36). Il finale di quarto è spezzettato dai numerosi fischi arbitrali, con l’espulsione di Baldini per doppio fallo tecnico a interrompere anzitempo una prova fino a quel momento impeccabile al tiro (2/2 da due e 1/1 dall’arco). Il colpo di coda lo firma Panni da dietro l’arco sulla sirena, fissando il risultato sul 41-50 per la Virtus Roma Gvm.

Arriva il primo momento difficile in avvio di terzo quarto: Ravenna piazza un parziale di 13-3 trascinata ancora da un caldissimo Dron (20 punti al momento), costringendo Villa al time-out sul 54-53 a 7’17’’. La Virtus torna a imporre il proprio gioco, piazzando un controparziale di 5-16 firmato da Bortolin, Rodriguez e Panni, che permette di ristabilire la doppia cifra di vantaggio e chiudere la frazione sul 59-70.

La Virtus Roma blinda la doppia cifra di vantaggio, approfittando del bonus presto esaurito da Ravenna e facendo della lunetta un prezioso alleato. La tripla di Rodriguez sigilla il match sul risultato di 83-94.

Ravenna 83

Virtus Roma GVM 94

Ravenna: Forconi 6, Feliciangeli 6, Mecenero 3, Eruke 2, Casali 2, Brigato 7, Masciadri 9, Jakstas 14, Dron 27, Baldini 7, Venturini, Montefiori, allenatore Aniello.

Virtus Roma GVM: Jelinek 6, Visintin 8, Piunti 4, Toscano 6, Rodriguez 21, Chiera 7, Bortolin 15, Pullazi 10, Panni 14, Leggio 3, allenatore Villa.

Così coach Villa a fine partita: «L’abbiamo vinta con esperienza e talento. Non abbiamo disputato una buona partita, commettendo molte disattenzioni fin dall’inizio e arrivando spesso in ritardo sulle situazioni di gioco. Nell’ultimo quarto siamo riusciti a sporcare la partita e a prendere il largo, ma non possiamo ritenerci soddisfatti della prestazione. Soprattutto non mi è piaciuto l’atteggiamento emotivo, spesso negativo, che ci ha portato anche a rischiare di incorrere in falli tecnici. Ci teniamo i due punti, consapevoli di dover migliorare ancora sotto diversi aspetti».