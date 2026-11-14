BC Roma-Verona, Serie A di basket: orario e dove vederla in tv e in streaming

Basket, Serie A: la classifica aggiornata

BC Roma miglior attacco, Verona prima nei rimbalzi

Statistiche alla mano, la sfida del Palazzetto si annuncia equilibrata. La BC Roma vanta il miglior attacco (100,1 punti) ed prima sia al tiro dal campo che da due, ma subisce troppo ed è addirittura sedicesima (99,3 punti). Verona eccelle per differenza rimbalzi (+9,1) e rimbalzi offensivi (15,0), ottime anche le percentuali sul tiro da due, ma come i rivali soffre in difesa ed è quattordicesima (91,1 punti).