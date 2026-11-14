BC Roma-Verona, Serie A di basket: orario e dove vederla in tv e in streaming
Torna in campo la BC Roma, che per l'8° turno di Serie A ospita al Palazzetto dello Sport la Tezenis Verona. Giallorossi reduci dalla sconfitta in campionato a Trieste e dalla vittoria in Eurocup contro l'Ulm, mentre i veneti affrontano la loro seconda trasferta consecutiva dopo la sconfitta in casa di Bologna.
Basket, Serie A: la classifica aggiornata
BC Roma miglior attacco, Verona prima nei rimbalzi
Statistiche alla mano, la sfida del Palazzetto si annuncia equilibrata. La BC Roma vanta il miglior attacco (100,1 punti) ed prima sia al tiro dal campo che da due, ma subisce troppo ed è addirittura sedicesima (99,3 punti). Verona eccelle per differenza rimbalzi (+9,1) e rimbalzi offensivi (15,0), ottime anche le percentuali sul tiro da due, ma come i rivali soffre in difesa ed è quattordicesima (91,1 punti).
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