Serie B Nazionale, cade per la prima volta in stagione la Virtus Roma GVM

Avvio da dimenticare per la Virtus Roma che entra in partita con ritmi bassi e compassati. A mettere il punto esclamativo sul primo allungo di Quarrata è Regoli con un gioco da tre punti, costringendo Villa al time out sul 16-08 a 4’30’’. Prova a sbloccarsi l’attacco capitolino tramite le iniziative di Pullazi, con prima frazione che si chiude sul 21-16 per il Dany Basket Quarrata.

Piove sul bagnato in casa Virtus, che sprofonda fino al -13 ad inizio secondo quarto, sul 34-21 a 5’52’’ dalla sirena. Prova a rialzare la testa la compagine di coach Villa, approfittando del bonus esaurito anzitempo dalla squadra toscana, guadagnando preziosi viaggi dalla linea della carità. Si va all’intervallo sul 41-36 per il Dany Basket Quarrata.

Non riesce a scrollarsi di dosso il proprio torpore la Virtus Roma, frenata dalle basse percentuali al tiro da tre punti e dai 4 falli di Rodriguez, miglior realizzatore del campionato con 19.3 punti di media. È ancora il romano Pullazi a caricarsi la squadra sulle spalle, riuscendo a chiudere la terza frazione sul 56-53 per il Dany Basket Quarrata.

Mette a punto la mira Roma: le bombe dai 6.75 di Jelinek e Chiera consegnano il primo vantaggio dopo quello ottenuto nel primo quarto. Panni alimenta il break virtussino fino al 13-0, con il tabellone che recita 57-66 a 6’14’’ dall’ultima sirena. Non si scompone Quarrata, che trova con le triple di Anibaldi e Regoli il pareggio sul 70-70 a 1’37’’. Sul finale è ancora la squadra toscana la più lucida, trovando due canestri nel minuto decisivo e vincendo il match 76-70.