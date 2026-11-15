Serie B Nazionale, cade per la prima volta in stagione la Virtus Roma GVM
Cade per la prima volta in campionato la Virtus Roma Gvm, che esce sconfitta per 76-70 dal parquet di Quarrata. Complici le basse percentuali da tre punti e le numerose palle perse, la scintilla scatta troppo tardi nel match, assaporando per la prima volta il calice amaro della sconfitta.
Avvio da dimenticare per la Virtus Roma che entra in partita con ritmi bassi e compassati. A mettere il punto esclamativo sul primo allungo di Quarrata è Regoli con un gioco da tre punti, costringendo Villa al time out sul 16-08 a 4’30’’. Prova a sbloccarsi l’attacco capitolino tramite le iniziative di Pullazi, con prima frazione che si chiude sul 21-16 per il Dany Basket Quarrata.
Piove sul bagnato in casa Virtus, che sprofonda fino al -13 ad inizio secondo quarto, sul 34-21 a 5’52’’ dalla sirena. Prova a rialzare la testa la compagine di coach Villa, approfittando del bonus esaurito anzitempo dalla squadra toscana, guadagnando preziosi viaggi dalla linea della carità. Si va all’intervallo sul 41-36 per il Dany Basket Quarrata.
Non riesce a scrollarsi di dosso il proprio torpore la Virtus Roma, frenata dalle basse percentuali al tiro da tre punti e dai 4 falli di Rodriguez, miglior realizzatore del campionato con 19.3 punti di media. È ancora il romano Pullazi a caricarsi la squadra sulle spalle, riuscendo a chiudere la terza frazione sul 56-53 per il Dany Basket Quarrata.
Mette a punto la mira Roma: le bombe dai 6.75 di Jelinek e Chiera consegnano il primo vantaggio dopo quello ottenuto nel primo quarto. Panni alimenta il break virtussino fino al 13-0, con il tabellone che recita 57-66 a 6’14’’ dall’ultima sirena. Non si scompone Quarrata, che trova con le triple di Anibaldi e Regoli il pareggio sul 70-70 a 1’37’’. Sul finale è ancora la squadra toscana la più lucida, trovando due canestri nel minuto decisivo e vincendo il match 76-70.
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