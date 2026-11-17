REGGIO EMILIA - Nella Sala degli Specchi del Teatro Municipale Romolo Valli si è svolto oggi un incontro speciale dedicato alle nuove generazioni con Achille Polonara e Linton Johnson , due protagonisti del basket internazionale, un dialogo sul valore dello sport dentro e fuori dal campo.

L’iniziativa è stata un’occasione di incontro educativo e vettore di crescita che ha visto ancora una volta protagonista il territorio dell’Emilia-Romagna, nel quale le Città e la Regione Emilia-Romagna operano diffusamente nella promozione dello sport. L’evento è stato organizzato da Master Group Sport, promosso da Fondazione I Teatri e in collaborazione con la Comune di Reggio Emilia, Regione Emilia-Romagna e la Federazione Italiana Pallacanestro, con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di crescita, inclusione e formazione per le nuove generazioni.

L’appuntamento, ospitato nella Sala degli Specchi del Teatro Municipale Romolo Valli, moderato da Davide Draghi di Pallacanestro Reggiana, ha visto la presenza delle istituzioni locali, a cominciare dal padrone di casa la Fondazione i Teatri: Stefania, Bondavalli, assessora all’economia urbana e Sport del Comune di Reggio Emilia, Giammaria Manghi, coordinatore delle politiche sportive Regione Emilia Romagna, la presidentessa Veronica Bartoli della Pallacanestro Reggiana; e ha coinvolto studenti, giovani atleti, allenatori, società sportive e associazioni del territorio, dando vita a un momento di confronto e condivisione.

Due storie, due percorsi straordinari e un messaggio comune rivolto principalmente ai giovani: il coraggio di affrontare le difficoltà, la capacità di trovare nuove strade e la forza di ripartire. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro “Storie di Basket e di vita” durante il quale i protagonisti, Polonara e Johson, hanno condiviso con il pubblico i propri percorsi sportivi e le loro esperienze di vita.

Al centro dell’incontro, le esperienze personali e professionali dei due ospiti: Achille Polonara, ex giocatore della Nazionale italiana e protagonista del libro “Il mio secondo tempo”, ha raccontato il proprio percorso umano e sportivo e la difficile esperienza della malattia, una prova che ha segnato profondamente la sua vita e che ha rappresentato una testimonianza della forza necessaria.

Accanto a lui Linton Johnson, ex cestista statunitense, protagonista di una carriera che lo ha portato dai campi universitari americani alla NBA, fino alla conquista del titolo NBA con i San Antonio Spurs. La sua storia ha evidenziato l’importanza di non arrendersi davanti a una porta che si chiude e di saper individuare nuove opportunità, facendo leva su impegno, sacrificio, determinazione e spirito di adattamento.

Due testimonianze differenti, accomunate dalla consapevolezza che il successo non si misura soltanto attraverso i risultati sportivi, ma anche nella capacità di affrontare gli ostacoli, reinventarsi e trovare nuove motivazioni nei momenti più difficili.

“Sono sempre stato una persona positiva. Ho sempre cercato di guardare le cose dal lato migliore”. Ha affermato Achille Polonara. “Non significa che non abbia avuto momenti bui, anzi. Però l’indole ottimista mi ha aiutato a non mollare e lo sport mi ha insegnato a resistere. Questo mi ha formato come uomo”.

“Nella mia carriera ho visto molte porte chiudersi prima di vederne una aprirsi. Quello che ho imparato è che una porta chiusa non è la fine della strada: ti obbliga a cercarne un’altra, e spesso quella strada ti fa crescere più di qualsiasi vittoria”. Ha dichiarato Linton Johnson. “Essere a Reggio Emilia accanto ad Achille, che con la sua storia ci insegna cosa significa davvero ripartire, è per me un grande onore. Ai ragazzi voglio dire una cosa semplice: non dovete essere i migliori per avere valore. Dovete credere in voi stessi, anche quando nessuno vi ha ancora scelto".

A raccogliere e fare proprie queste esperienze sono stati soprattutto i giovani, terzo protagonista dell’incontro, che sono stati invitati a riconoscersi nelle storie dei due campioni e a ritrovare in esse insegnamenti vicini alla propria quotidianità, ai propri sogni e alle sfide del percorso di crescita.

Un viaggio tra sogni, sfide, coraggio e ripartenze, che ha restituito il significato più profondo del concept dell’evento: il basket come metafora della vita, un’occasione per parlare di scelte, resilienza, relazioni e futuro. Perché lo sport insegna a giocare, ma soprattutto insegna a vivere.