Non è ancora uscito ma ha già fatto la storia GTA VI . L'attesa sta per concludersi ed è prossimo il sesto capitolo di una delle saghe più amate dai videogiocatori di tutto il mondo. Sono 12,13 i milioni di preordini registrati per avere la possibilità di giocarlo immediatamente il 19 novembre . Il titolo è destinato a scrivere la storia non solo per l'esperienza di gioco, ma anche per la geniale mossa di marketing nel mondo sportivo volta a promuoverlo. Il giorno del rilascio coinciderà infatti con la data nella quale gli Heat affronteranno i Milwaukee Bucks per una sfida nel passato per la stella Giannis Antetokounmpo . Data la dichiarata ispirazione a Miami nello sviluppo della fittizia Vice City, la franchigia della Florida sfrutterà la frenesia dell'uscita di GTA per lanciare numerose iniziative accattivanti, oltre ad una divisa speciale da indossare durante il match.

Tutto pronto per Gta VI anche in Nba: i 'Vice City' Heat affrontano i Bucks

Nonostante, salvo la sfida nel passato di Giannis, la partita non si presenti esattamente come una partita di cartello (gli Heat stanno arrancando con un record di 8 vittorie e 6 sconfitte, mentre i Bucks sono la peggior squadra della Eastern Conference), la salienza dell'evento sarà accresciuta da un'iniziativa storica. Per la prima volta nella storia dello sport una squadra cambierà nome in una singola occasione: i Miami Heat diventeranno dunque "Vice City'' Heat a partire dalla divisa fino al disegno del campo da gioco. Anche quest'ultimo passerà dall'essere il Kaseya Center a "Vice City Court" e sarà caratterizzato dall'iconografia del gioco, oltre che alle sponsorizzazioni di brand presenti esclusivamente nel gioco come "Burger Shot" e "Cluckin' Bell". Persino la musica nell'arena sarà quella di GTA. La divisa con cui anche Simone Fontecchio scenderà in campo è anch'essa ispirata al titolo. Vice City giocherà con una divisa nera con finiture rosa neon, una maglia in edizione limitata disegnata da Nike e Cactus Jack (il marchio del rapper Travis Scott). Presenterà il logo Nike capovolto, il logo del gioco con palme e riferimenti alla mappa di Miami sul dorso. L'unico precedente nello sport paragonabile a quest'iniziativa risale al Super Bowl di football americano nel 2024, quando in virtù della partnership tra NFL e il canale per bambini Nicklodeon a commentare virtualmente il match furono SpongeBob e Patrick Stella.