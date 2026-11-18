La Maxima Roma ha trovato continuità. L’8 novembre il 99-87 su Cantù, con 26 punti e 9 rimbalzi di Miro Bilan, è valsa la quinta vittoria consecutiva in campionato. Dall’altra parte la Nutribullet Treviso, capolista fino alla sconfitta per 87-76 a Tortona nello stesso turno, si presenta a Roma con lo stesso bottino di 10 punti.

Maxima Roma-Treviso: il punto sulle due squadre

Dopo sette giornate le due formazioni hanno lo stesso record: cinque vittorie e due sconfitte. Roma, impegnata anche in EuroCup, arriva con la striscia positiva più lunga e con coach Cotelli che ha dato solidità al gruppo. Treviso cerca la risposta dopo il ko di Tortona, che ne ha fermato la corsa in testa. La sfida si gioca domenica 22 novembre alle 18 al PalaEur.

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