La Virtus Roma lotta con il cuore: battuti gli Herons Montecatini per 71-61 decisivo la Virtus piazza un parziale di 8-0, tenendo la vetta della classifica. Una vittoria corale come dimostra la doppia cifra di ben quattro giocatori: Rodriguez, Pullazi, Toscano e Visintin.



Come su tutti i parquet della Lega Nazionale Pallacanestro, la sfida si apre con un minuto di silenzio in memoria delle vittime di femminicidio. Come segno di partecipazione, tutti i giocatori scendono in campo con un segno rosso tracciato sul viso.



La Virtus Roma riparte proprio da ciò che era mancato a Quarrata: intensità e aggressività difensiva. I contropiedi finalizzati da Visintin accendono il numeroso pubblico accorso al Palazzetto, forzando il time-out di coach Gabrielli sul 6-2 a 6’46’’. Rispondono bene gli Herons con i sei punti di Tsetserukou. Il quarto si conclude sul 23-17 Virtus Roma Gvm.



I toscani sfruttano bene le disattenzioni sui pick and roll capitoli ad inizio secondo parziale, trovando il primo sorpasso nel match sul 26-27 a 5’04’’. Roma non si scompone chiudendo avanti il primo tempo di tre lunghezze sul 36-33.



Pessimo approccio al rientro dagli spogliatoi per la Virtus Roma, concedendo semplici penetrazioni al ferro e forzando tiri nella metà campo offensivi. Coach Villa è costretto a spendere il time-out sul 40-43 a 5’30’’. Non riesce a sbloccarsi l’attacco capitolino (11 punti segnati nell’intera frazione), con la tripla di Gravaghi che fissa il punteggio sul 47-53.



Le brucianti triple a inizio quarto periodo di Panni e Visintin, pareggiano la partita sul 53-53. A Tsetserokou risponde la tripla di Toscano, il tabellone recita la perfetta parità sul 60-60 a 4’32’’. Nel momento decisivo la Virtus Roma concede un solo punto, piazzando uno break di 8-0 spacca partita, vincendo 71-61 un match di cuore e passione.



Virtus Roma Gvm 71



Fabo Herons Montecatini 61



Virtus Roma Gvm: Visintin 14, Toscano 12, Pullazi 12, Rodriguez 10, Jelinek 8, Piunti 7, Bortolin 4, Panni 4, Chiera, Leggio, Talone, allenatore Villa.

Fabo Herons Montecatini: Tsetserukou 16, Ruggiero 10, Buendia 10, Sgobba 8, Gravaghi 7, Dell'Uomo 4, Maglietti 2, Casoni 2, Pillastrini 2, Rupil 0, Giacomini 0, Dicorato Romano, allenatore Gabrielli