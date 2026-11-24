Un napoletano che ferma la striscia di 4 vittorie consecutive di Napoli: Rossi, sicuro di non essere nel metaverso?

«Faccio un lavoro nel quale a volte non posso stare ad ascoltare troppo il cuore... Napoli rimane una pagina bellissima nel mio percorso, seppur siano passati 13 anni da quando l’ho salutata. Ma quello che sta facendo Repesa con i suoi ragazzi è davvero notevole».



Eppure l’Aquila l’ha fermata: cosa ha significato vincere contro Napoli?

«Sicuramente tanto, perché ci ha permesso di andare alla sosta con un pieno di fiducia e una classifica migliore. Ma la cosa che conta è cercare di trarre da ogni partita le giuste indicazioni. Chiaramente però con due punti in più in classifica anche il morale ne trae beneficio».



Cosa le ha insegnato questa prima parte di campionato?

«Che si può vincere e perdere con tutte. E in generale che il livello di competizione si è alzato notevolmente. Tortona che batte Milano o la BC Roma che insidia fino all’ultimo Bologna, giusto per prendere in esame due gare giocate domenica, dimostrano che non esiste niente di scontato. Ha detto bene Banchi: bisogna sempre giocare col coltello fra i denti, altrimenti è dura. Stiamo vivendo un assaggio di quello che sarà il basket del futuro, che sta andando verso le grandi città, magari a discapito di qualche piazza più piccola, sebbene con una grande storia alle spalle, e questo perché i soldi si concentrano principalmente nelle aree urbane più grandi».



A proposito di piazze storiche: la LBA ha perso Cremona e Brescia, in A2 c’è Rieti, dove lei ha vissuto due anni importanti, che rischia di restare senza acquirenti. Che effetto le fa tutto questo?

«Ho sentito il patron Pietropaoli, so quanto gli sia costato annunciare di voler passare la mano. Rieti è una piazza storica del basket italiano, ma come tante sta facendo i conti con gli effetti di questo cambiamento. Se sia un bene o un male, solo il tempo potrà dirlo».

Trento però è sempre sul pezzo: ha capito qual è il segreto di questa realtà?

«I trentini sono gente che sa programmare, che conosce il valore dell’attesa. Ogni anno questo club riesce a fare ottime cose pescando dal serbatoio di giovani di cui dispone e scovando talenti in grado di diventare grandi in fretta. È una prassi consolidata, e per un allenatore questo sistema può rivelarsi dannatamente bello e performante».



Quincy Olivari è l’ultima pepita d’oro: cos’ha di speciale?

«La semplicità, nel senso che è un ragazzo che si allena con grande costanza e dedizione. Dopodiché è un signor realizzatore e come tale è più avvezzo a prendersi i riflettori. Dietro di lui però c’è un gruppo che sta crescendo a vista d’occhio».



Obiettivi a stretto giro di posta?

«Intanto provare a entrare tra le 8 che andranno a giocarsi la Coppa Italia. Poi cercare di fare strada anche in Europa, al netto della fatica che il doppio impegno comporta».



La sosta arriva al momento giusto?

«In parte sì, anche se dopo la vittoria con Napoli avremmo voluto sfruttare l’effetto scia. Ci alleneremo questi giorni con i ragazzi della Next Gen, cercando di arrivare preparati alla sfida con la BC Roma del 6 dicembre, che vale tanto per noi, quanto per loro».



Lei allena anche l’Under 20 azzurra e un paio di elementi (Ferrari e Marangon) in questi giorni lavoreranno con Banchi nella nazionale A. Ma due parole per quel giovanotto di nome Toto Forray vogliamo spenderle?

«Non lo conoscevo di persona, ma ho capito in fretta perché è considerato un totem. È un esempio per tutti: il primo ad arrivare, l’ultimo a partire. Soprattutto gli americani ho visto quanto siano rimasti impressionati dalla sua attitudine. E in gruppo così giovane, avere uno come Forray è una risorsa illimitata».