Basket, l'Italia affronta la Turchia con Mattarella presente: orario e come vederla in tv e in streaming
Senza soluzione di continuità. A meno di 24 ore dalla conclusione della 14esima giornata di Eurolega, durante la quale sia Milano che Bologna hanno conquistato la vittoria, è già tempo di tornare sul parquet. Dopo quasi 20 anni l'Italbasket tornerà al PalaEur di Roma per affrontare la Turchia in un match rilevante ai fini delle qualificazioni ai Mondiali del 2027. Palla a due alle ore 20:00 nello storico impianto della capitale, ora casa della Maxima Roma, adibito a festa e che accoglierà per l'occasione anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Gli azzurri sono attualmente terzi nel girone J a 13 punti, mentre la Turchia è in testa al gruppo a punteggio pieno (16). Fondamentale sfruttare le numerose assenze tra i convocati di Ataman per avvicinarsi al pass per il mondiale qatariota.
Italia-Turchia: i convocati di Banchi e come seguirla in tv e streaming
Visti gli impegni con i club in Eurolega mancheranno all'appello Pajola, protagonista di un ottimo inizio di stagione col Partizan, e Procida, che si aggregheranno al gruppo in tempo utile per la sfida di domenica 29 novembre a Belgrado contro la Serbia. Assente anche Tessitori per infortunio. Scelte quasi forzate per Banchi che ha selezionato i seguenti giocatori: Marco Spissu, Nico Mannion, Leonardo Candi, Stefano Tonut, Giampaolo Ricci, Francesco Ferrari, Tommaso Baldasso, Guglielmo Caruso, Mirza Alibegovic, Momo Diouf, Giovanni Veronesi e John Petrucelli. Sarà possibile seguire la sfida in diretta su Sky Sport Basket e Now a partire dalle 20:00.
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