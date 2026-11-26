Senza soluzione di continuità. A meno di 24 ore dalla conclusione della 14esima giornata di Eurolega, durante la quale sia Milano che Bologna hanno conquistato la vittoria, è già tempo di tornare sul parquet. Dopo quasi 20 anni l'Italbasket tornerà al PalaEur di Roma per affrontare la Turchia in un match rilevante ai fini delle qualificazioni ai Mondiali del 2027. Palla a due alle ore 20:00 nello storico impianto della capitale, ora casa della Maxima Roma, adibito a festa e che accoglierà per l'occasione anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Gli azzurri sono attualmente terzi nel girone J a 13 punti, mentre la Turchia è in testa al gruppo a punteggio pieno (16). Fondamentale sfruttare le numerose assenze tra i convocati di Ataman per avvicinarsi al pass per il mondiale qatariota.