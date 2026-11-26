L'Italia batte la Turchia 86-72 a Roma nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2027, in programma a Doha, in Qatar, dal 27 agosto al 12 settembre del prossimo anno. Una grande prestazione sotto gli occhi di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, ospite d'onore al PalaEur. Gli azzurri di Luca Banchi - reduci da due sconfitte di fila tra Bosnia e Serbia - battono la Turchia di Ataman, già qualificata al Mondiale e imbattuta nel Gruppo J, e restano in piena corsa per staccare il pass per la rassegna iridata qatariota. Top scorer Nico Mannion e Mouhammet Rassoul Diouf, entrambi a referto con 17 punti. Mannion aggiunge anche 5 assist, mentre Diouf colleziona 9 rimbalzi e 3 assist. L'Italia sale a quota 6 vittorie e 3 sconfitte e aggancia la Serbia, sconfitta in Lituania 97-78, al secondo posto dietro la Turchia, in testa con un bilancio di 8-1. Al momento gli azzurri sarebbero qualificati, in quanto al Mondiale andranno le prime tre squadre del girone. L'Italia in campo fra tre giorni nella trasferta di Belgrado contro la Serbia (29 novembre, ore 19.00).