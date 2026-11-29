Dopo l’impegno contro la Turchia al PalaEur di Roma , l'Italia del basket si prepara a un altro passaggio fondamentale nel percorso verso i Mondiali del Qatar 2027 . Oggi (domenica 29 novembre), gli Azzurri di Luca Banchi tornano nell’Aleksandar Nikolic Arena di Belgrado per affrontare la Serbia , nello stesso palazzetto dove cinque anni fa era stato conquistato il pass per le Olimpiadi di Tokyo. Mancano le stelle Nba, ma molti giocatori di spessore sono a disposizione. Di certo sarà una giornata particolare per Alessandro Pajola , il play nato ad Ancona, ex Virtus, che adesso che vive e gioca a Belgrado, con la maglia del Partizan.

Luca Banchi presenta Serbia-Italia

Questo il pensiero di Luca Banchi, il ct dell'Italia: "Qui a Belgrado troveremo condizioni diverse rispetto a Roma, a livello ambientale ed emotivo perché la Serbia è reduce da una sconfitta e vorrà rifarsi. Come noi, anche loro si giocano tantissimo in questa finestra perché i posti a disposizione sono due e ci sono diverse pretendenti ancora in corsa. Ci aspettiamo una gara dura e molto fisica. I serbi hanno una squadra aggressiva e con lunghi di assoluto livello. Dovremo essere competitivi a rimbalzo e non dare loro seconde possibilità".

Serbia-Italia: l'orario e la copertura tv e streaming

Il match, valido come quarto incontro della seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2027, si gioca oggi alle ore 19 in punto. Sarà possibile seguirlo in diretta televisiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 205), mentre in streaming sarà disponibile su SkyGo, Now e DAZN.