Regolamento 3x3 Italia Basket

1. DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

1.1. Il 3x3 è una modalità della disciplina sportiva del basket con un solo canestro giocata da tre (3) atleti e un (1) sostituto per ogni squadra.

1.2. La FIP è riconosciuta dal CONI e dalla FIBA come unica rappresentante dello sport della pallacanestro 3x3 svolta al coperto o sui campi all’aperto in Italia e nei conseguenti rapporti internazionali.

1.3. Qualsiasi atleta, indipendentemente dalla nazionalità, età e sesso può partecipare alle competizioni 3x3 approvate dalla FIP. Gli atleti sono liberi di formare squadre e di partecipare alle competizioni FIP 3x3 salvo eventuali restrizioni stabilite dalla FIP.

1.4. Il Promoter è colui che aderisce ai Regolamenti federali per organizzare Tornei e/o eventi 3x3.

1.5. Nell’ambito dell’attività 3x3 riconosciuta dalla FIP è concesso agli organizzatori, su base contrattuale, il diritto di utilizzare il logo federale quale attestazione della approvazione da parte della FIP. La FIP emetterà norme specifiche sull'uso del logo federale.

1.6. La FIP ha l'autorità di organizzare, sanzionare e controllare le competizioni 3x3 riconosciute in tutto il territorio nazionale.



2. CAMPO DI APPLICAZIONE

2.1. Il presente Regolamento, salvo diversa ed espressa previsione, si applica a tutte le competizioni ufficiali FIP 3x3.



3. CATEGORIE ATLETI 3X3

3.1 Gli atleti partecipanti ai Campionati under 13, under 14, under 16 e under 18, e/o secondo quanto indicato annualmente nelle Disposizioni Organizzative, sono considerati atleti giovanili.

3.2 Gli atleti che non rientrano nelle categorie di cui al punto 1 sono considerati atleti OPEN.

3.3 Ogni singolo atleta che partecipa ad un torneo MASTER o TOP potrà svolgere il resto dei tornei dello stesso livello solo con la medesima squadra. Questa regola non viene applicata per i tornei CLASSIC e BASIC. Un atleta potrà partecipare ad un torneo con una sola squadra. Resta inteso che ogni squadra che partecipa a qualsiasi categoria di torneo potrà schierare fino ad un massimo di N°6 giocatori nel corso del circuito come specificato al punto 6.11.

3.4 Una squadra potrà partecipare ad un torneo con una sola iscrizione.



4. TEAM MANAGER

4.1 Il Team Manager della squadra è un soggetto autorizzato dagli atleti ad agire per conto della squadra nei confronti della FIP.

4.2 Il Team Manager può essere un atleta della squadra o una terza persona tesserata a qualsiasi titolo per la FIP.



5. COMPETIZIONI

5.1 Le Competizioni Ufficiali FIP 3x3 sono le seguenti:

a) Il Circuito 3x3 Italia ed i tornei ammessi allo stesso;

b) I tornei giovanili nazionali Under 18, under 16, under 14 e Under 13 maschile e femminile;

c) Ogni ulteriore ed eventuale competizione che la FIP si riserva di riconoscere come competizione ufficiale.

5.2 Tutte le competizioni riconosciute dalla FIP sono giocate, in linea di principio, ogni anno. La FIP, a propria discrezione, può decidere di far svolgere le competizioni con cadenze differenti.

5.3 Nelle competizioni riconosciute dalla FIP, nei limiti del possibile, le squadre devono svolgere un minimo di due (2) partite al giorno e le squadre devono osservare un'interruzione minima della durata di una (1) partita tra due (2) partite.

5.4 L'uso di palloni 3x3 approvati dalla FIP è obbligatorio per tutte le competizioni FIP 3x3.

5.5 Le competizioni riconosciute dalla FIP saranno dirette esclusivamente da arbitri federali all’uopo designati.

5.6 La FIP rimanda al regolamento tecnico del gioco e alle norme del campo di gioco 3x3 della FIBA per tutto quanto riguarda le Regole 3x3 ufficiali del gioco, che sono obbligatorie per tutte le competizioni FIP 3x3.

5.7 La FIP si riserva di emanare regole particolari per taluni tornei; in tal caso provvederà ad una apposita comunicazione.



6. CIRCUITO 3x3 ITALIA (del. n.114/2021 P.F. 01/06/2021)

6.1 Il Circuito 3x3 ITALIA è una rete di Tornei Open maschili e femminili 3x3 formata dai tornei organizzati dalla FIP e dai Promoter che aderiscono al circuito della FIP.

6.2 Il presente Regolamento contiene le disposizioni specifiche per il Circuito 3x3 ITALIA. In caso di conflitto o contrasto, si applicano le seguenti fonti normative in ordine gerarchico:

a) Statuto FIP;

b) Il presente Regolamento;

c) Altre regole, regolamenti o decisioni della FIP che riguardano specificamente il 3x3.

6.3 L’adesione al circuito 3x3 ITALIA è aperto ad ogni Promoter che intenda praticare attività 3x3 nell’ambito federale secondo le modalità ed i tempi stabiliti annualmente dal Consiglio federale.

6.4 Con la adesione al circuito i Promoter accettano i termini e le condizioni del presente Regolamento, dello Statuto federale ed i Regolamenti e delibere FIP.

6.5 Il Circuito 3x3 ITALIA si svolge orientativamente da aprile ad agosto e prevede lo svolgimento dei Tornei 3x3 riconosciuti dalla FIP e culminerà con un Torneo Finale con cui si assegnerà il titolo di Campione d’Italia 3x3 Open maschile e femminile.

6.6 Le squadre si qualificano per la Finale del circuito 3x3 ITALIA:

a) attraverso i Tornei MASTER (chi vince i Tornei MASTER avrà un pass per le Finals solamente se nel corso del Circuito ha partecipato ad almeno 3 challenger degli eventi Master. Nel caso in cui non rispettasse questo requisito perderà il pass e aggiungerà un accesso in più tramite Ranking). Se la vincente del MASTER dovesse essere una squadra già qualificata alle Finals, si aggiungerà un accesso in più tramite Ranking;

b) tramite Ranking, come ulteriormente spiegato nel presente Regolamento;

c) per quanto concerne la categoria OPEN, tramite torneo di qualificazione svoltosi nei giorni precedenti alle Finals e nella stessa location.

6.7 Solo le squadre iscritte al Circuito 3x3 ITALIA possono giocare nel Circuito.

6.8 Una squadra può iscriversi in qualsiasi Torneo nel corso della stagione.

6.9 l’iscrizione della squadra dovrà avvenire attraverso l’APP federale secondo tempi e modi stabiliti annualmente dal Consiglio federale.

6.10 La FIP potrebbe non consentire ad una squadra l'uso di un nome che non rispetti le regole federali o a sola discrezione di FIP. Sono vietati i nomi controversi, o nomi che secondo il parere di FIP possono essere mal interpretati o contrari al senso pudico.

6.11 Le squadre possono avere fino ad un massimo di N°6 giocatori in rosa nel corso del Circuito. Il mancato rispetto del limite della rosa sarà sanzionato come indicato al punto 14.

6.12 Le squadre non possono cambiare atleti durante il torneo.

6.13 La squadra partecipante ad un torneo del Circuito 3x3 ITALIA deve essere composta da un minimo di 3 fino ad un massimo di 4 atleti, ognuno dei quali deve avere almeno 18 anni all'inizio del rispettivo Torneo cui partecipa.

6.14 Eventuali violazioni potranno essere anche segnalate da squadre o promoter entro 7 giorni dalla data della fine del torneo nel quale sono state commesse.



7. RANKING (del. n.114/2021 P.F. 01/06/2021)

7.1 Il Ranking 3X3 FIP è la classifica di tutte le squadre partecipanti al Circuito 3x3 ITALIA sulla base dei punti acquisiti nel corso dell’anno.

7.2 Il Ranking 3X3 FIP non esclude pertanto il sistema di ranking determinato da FIBA, che si aggiorna automaticamente sul portale FIBA con l’assegnazione di punteggi a squadre e atleti.

7.3 Il Ranking 3X3 FIP è utilizzato, tra le altre cose, per definire gli accessi a fasi finali di competizioni 3x3 FIP stabilendo una data iniziale ed una data finale per poter accumulare punti.

7.4 Il Ranking determina l’accesso alle Finals di 7 squadre maschili e 3 femminili; gli altri pass di accesso alle Finals sono assegnati alle squadre vincitrici dei tornei Master (n. 7 posti, ferma restando la condizione di cui al punto 6.6 a) e alle squadre qualificate dal Challenger del giorno precedente le Finals (n. 2 posti)

7.5 Il Ranking 3x3 FIP è esclusivamente un ranking di squadra.

7.6 Per poter essere presente nel Ranking di Squadra è necessario partecipare ad un numero minimo di tornei del Circuito 3X3 FIP che verrà definito annualmente dal Consiglio federale.

7.7 I punteggi assegnati che andranno a comporre il Ranking 3x3 FIP sono diseguito elencati:









8. PROMOTER

8.1 Il Promoter è colui che con la propria organizzazione di mezzi e personale, e a proprie spese, dovrà garantire/realizzare/gestire il singolo Torneo 3x3.

8.2 Il Promoter organizzatore delle singole tappe, sotto la direzione tecnica della FIP, provvederà agli obblighi organizzativi previsti, in base alla tipologia al torneo che intende organizzare.

8.3 Il Promoter che desidera partecipare al Circuito 3x3 ITALIA deve confermare la propria adesione sottoscrivendo l’apposita convenzione con la FIP o con il mandatario della FIP.

8.4 La convenzione avrà contenuti differenti in base alla tipologia del torneo che il Promoter intende organizzare.

8.5 Con la sottoscrizione della convenzione di adesione al Circuito 3x3 ITALIA, il Promoter sarà autorizzato a ricevere le chiavi di accesso necessarie per operare nell’app federale ed organizzare il proprio torneo.

8.6 La FIP si riserva di prevedere ulteriori requisiti di adesione oltre quelli normati nel presente Regolamento.

8.7 Ogni Competizione 3x3 riconosciuta dalla FIP ricade sotto la responsabilità del Promoter che la organizza.

8.8 Ogni Competizione 3x3 riconosciuta dalla FIP potrà avere un proprio regolamento che comunque non può risultare in contrasto con il presente Regolamento e con le decisioni assunte dalla FIP. In caso di contrasto tra le norme si intendono prevalenti le regole e le decisioni FIP.

8.9 I Tornei organizzati dai Promoter aderenti al Circuito 3x3 ITALIA saranno suddivisi in 4 fasce in funzione di una serie di requisiti/servizi minimi da soddisfare che saranno annualmente definiti dal Consiglio federale.

8.10 Con la sottoscrizione della convenzione di adesione al Circuito 3x3 ITALIA, il Promoter si impegna a rispettare incondizionatamente lo Statuto ed i Regolamenti della FIP, nonché le decisioni di tutti i suoi organi, purché assunte nel rispetto delle proprie competenze.

8.11 Il Promoter dovrà verificare che tutti gli atleti partecipanti al proprio torneo abbiano l’idoneità alla pratica sportiva agonistica in corso di validità.



9. TORNEI 3X3 CATEGORIA GIOVANILE (UNDER 18, 16, 14 E 13)

9.1 Salvo diversa e specifica disposizione, la FIP organizza il Campionato U18, 16, 14 e 13 di 3x3 maschile e femminile.

9.2 Le annate ammesse, i termini di iscrizione e gli eventuali contributi per le fasi nazionali di ciascun Campionato saranno stabiliti annualmente dal Consiglio federale.

9.3 I Campionati si svilupperanno con una prima fase provinciale, una seconda fase regionale ed una ultima fase finale nazionale con cui si assegnerà il titolo di Campione d’Italia 3x3 di categoria.

9.4 Eventuali contributi e le formule di svolgimento delle fasi provinciali e regionali, salvo diversa disposizione, saranno a discrezione dei Comitati Regionali competenti.

9.5 Ogni squadra è tenuta a partecipare con 4 atleti per ogni campionato di categoria a cui è iscritta.



10. ATTIVITA’ COLLATERALI

10.1 Le Competizioni 3x3 riconosciute dalla FIP possono prevedere, con norme autonome, competizioni collaterali quali:

a) Gara di tiro;

b) Gara delle schiacciate;

10.2 Skill challenge. Ciascun Promoter può regolamentare autonomamente le competizioni collaterali. In assenza di regolamentazione si rimanda a quanto previsto dai regolamenti FIBA.



11. TESSERAMENTO 3X3 ATLETI MAGGIORENNI (del. n.114/2021 P.F. 01/06/2021)

11.1 Gli atleti che intendono partecipare alle competizioni ufficiali FIP 3x3 devono essere tesserati alla FIP mediante la procedura prevista dalla APP federale 3x3.

11.2 Il tesseramento dovrà perfezionarsi entro e non oltre l’inizio del Torneo cui intende partecipare l’atleta.

11.3 Ogni squadra partecipante ad una competizione ufficiale 3x3 FIP, salvo diversa ed espressa disposizione, deve registrare da un minimo di tre (3) fino ad un massimo di quattro (4) atleti per ogni Torneo

11.4 Le squadre non possono sostituire gli atleti tesserati.

11.5 Con il tesseramento, l’atleta accetta le norme statutarie e regolamentari della FIP e le disposizioni da questa emanate.

11.6 Gli atleti che sono tesserati con una Affiliata FIP per svolgere attività 5c5 possono partecipare a qualunque competizione ufficiale 3x3 FIP.

11.7 Gli atleti non tesserati a favore di Affiliate FIP possono sottoscrivere un tesseramento 3x3.

11.8 Il tesseramento 3x3 si perfeziona verso la FIP e non determina alcun vincolo sportivo.

11.9 Il tesseramento 3x3 si scioglie automaticamente al 30 settembre di ogni anno, può essere perfezionato in ogni momento dell’anno e non può essere oggetto di trasferimento tanto a titolo definitivo che temporaneo.

11.10 Il tesseramento 3x3 non è legato ad alcuna premialità e non dà diritto a premi di formazione.

11.11 Il tesseramento 3x3 può essere soggetto ad un contributo previsto dal Consiglio federale.

11.12 L’atleta non tesserato o comunque non in regola con le norme federali, non può partecipare a competizioni ufficiali 3x3 FIP.

11.13 Il mancato rispetto delle norme del presente articolo costituisce, ove non integri violazioni regolamentari specifiche, grave violazione del principio di lealtà e correttezza prevista e punita dagli articoli 2 e 44 del Regolamento di Giustizia.



12. TESSERAMENTO 3X3 ATLETI MINORENNI

12.1 Gli atleti che intendono partecipare alle competizioni ufficiali FIP 3x3 devono essere tesserati alla FIP.

12.2 Il tesseramento dovrà perfezionarsi entro e non oltre l’inizio del Torneo cui intende partecipare l’atleta.

12.3 Ogni squadra partecipante ad una competizione ufficiale 3x3 FIP, salvo diversa ed espressa disposizione, deve registrare quattro (4) atleti per squadra per ogni Torneo.

12.4 Le squadre non possono sostituire gli atleti tesserati.

12.5 Con il tesseramento, l’atleta accetta le norme statutarie e regolamentari della FIP e le disposizioni da questa emanate.

12.6 Gli atleti che sono tesserati con una Affiliata FIP per svolgere attività 5c5 possono partecipare a qualunque competizione ufficiale 3x3 FIP sottoscrivendo un tesseramento 3x3 con la medesima Affiliata con cui sono tesserati per il 5c5.

12.7 Gli atleti non tesserati a favore di Affiliate FIP possono sottoscrivere un tesseramento 3x3 con una qualsiasi Affiliata FIP.

12.8 Il tesseramento 3x3 non determina alcun vincolo sportivo.

12.9 Il tesseramento 3x3 si scioglie automaticamente al 30 settembre di ogni anno, può essere perfezionato in ogni momento dell’anno e non può essere oggetto di trasferimento tanto a titolo definitivo che temporaneo.

12.10Il tesseramento 3x3 non è legato ad alcuna premialità e non dà diritto a premi di formazione.

12.11 L’atleta comunque non in regola con le norme federali, non può partecipare a competizioni ufficiali 3x3 FIP.

12.12 Il mancato rispetto delle norme del presente articolo costituisce, ove non integri violazioni regolamentari specifiche, grave violazione del principio di lealtà e correttezza prevista e punita dagli articoli 2 e 44 del Regolamento di Giustizia.



13. CERTIFICATI DI IDONEITÀ ALLA PRATICA SPORTIVA

13.1 Tutti i tesserati sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica.

13.2 L’idoneità è documentata in base alla certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie. In caso di assenza o di interruzione della idoneità, l’atleta non deve svolgere attività sino a quando non venga dichiarato idoneo.

13.3 L’atleta maggiorenne, tesserato solo 3x3, ha l’obbligo di presentare un certificato di idoneità agonistica in corso di validità all’atto del tesseramento ed è custode della propria certificazione in originale. Qualora richiesto, deve inserirle obbligatoriamente tale certificazione nella procedura prevista dall’app federale.

13.4 Sotto la propria responsabilità penale, civile e sportiva, il Presidente o, comunque, il legale rappresentante della Affiliata è tenuto ad attestare, mediante la dichiarazione riportata sui moduli di richiesta di tesseramento 3x3 dell’atleta minorenne, l'esistenza agli atti dell’Affiliata della documentazione in originale prevista dal Regolamento Sanitario della FIP, relativa all’atleta tesserato ed, altresì, l'impegno incondizionato a trasmettere tempestivamente detta documentazione alla FIP, in originale o fotocopia autenticata, ove richiesta dalla Federazione.

13.5 L’atleta non può partecipare ad attività 3x3 FIP dal momento della dichiarazione di inidoneità, o se privo della valida certificazione di idoneità all’attività sportiva.

13.6 Con il tesseramento, l'atleta autorizza la FIP a ricevere e trattare ai fini di legge la documentazione relativa alla propria idoneità alla pratica sportiva.

13.7 Il mancato rispetto delle norme del presente articolo e di quelle del Regolamento Sanitario della FIP che si richiama integralmente, costituisce, ove non integri violazioni regolamentari specifiche, grave violazione del principio di lealtà e correttezza prevista e punita dagli articoli 2 e 44 del Regolamento di Giustizia.



14. SANZIONI

14.1 Tutti i tesserati partecipanti ad eventi 3x3 FIP sono soggetti alla giustizia federale.

14.2 La violazione di disposizioni del presente Regolamento costituisce infrazione disciplinare.

14.3 Il ritiro di una squadra dal Torneo senza giustificato motivo comporta i seguenti effetti:

a) Perdita di tutti i punti Ranking guadagnati;

b) Perdita di qualsiasi premio accumulato durante quella stagione e ancora non percepito.

14.4 La FIP si riserva il diritto di sostituire una squadra in qualsiasi momento se vi sono ragionevoli motivi per ritenere che questa squadra possa ritirarsi.

14.5 Una squadra squalificata non otterrà punti Ranking nell’evento e perderà qualsiasi premio in denaro maturato nel Torneo stesso.

14.6 La FIP può irrogare la sanzione anche se la violazione è stata commessa da un solo membro della squadra.

14.7 La violazione relativa al limite previsto degli atleti in rosa (6) comporta i seguenti effetti per la squadra nel corso del Torneo nel quale è avvenuta la violazione stessa :

a) Perdita di tutti i punti Ranking guadagnati nel corso del Torneo stesso;

b) Perdita dell’eventuale premio ottenuto nel corso del Torneo stesso.

14.8 La FIP può vietare qualsiasi indumento visibile dall’atleta per giocare che possa ragionevolmente essere interpretato come contrario al decoro, all’immagine e ai valori della FIP, come sancito nel Codice Etico. L’Atleta è tenuto a chiedere l'approvazione FIP per qualsiasi abbigliamento che desidera indossare nel corso del torneo, salvo quelli espressamente previsti.

14.9 Per le norme relative all’abbigliamento si rimanda a quanto previsto dai regolamenti FIBA 3x3.

14.10Le sanzioni a carico dei Promoter per eventuali violazioni alle norme del presente regolamento e dei Regolamento federali sono previste all’interno delle convenzioni sottoscritte per perfezionare l’adesione alla FIP.

