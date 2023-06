Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit, parte da Napoli la terza edizione

L’Opening Tournament nel capoluogo campano (2-3 giugno) dà il via ad un tour che toccherà 18 Regioni italiane, per un totale di 93 Tornei, e che porterà fino alle Estathé 3×3 Italia Finals di Cesenatico (4-5 agosto) che assegneranno il titolo di Campioni d’Italia 3×3.

Come l’edizione 2022, che aveva visto oltre 50 tappe, più di 2.000 partite giocate e 5.200 atleti coinvolti, anche in questa stagione il Title Sponsor dell'evento sarà Estathé, marchio del Gruppo Ferrero che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, senza dimenticare il divertimento. Estathé sarà presente in tutte le iniziative e le tappe del circuito 2023: non solo basket, ma anche tanto intrattenimento con animazioni e giochi a premi per il pubblico presente e Estathé fresco per dissetare tutti, anche nella versione Zero “senza zucchero”.

In occasione della conferenza stampa è stato presentato anche l'Almanacco 3x3 Italia 2023, scritto da Marco Antonio Munno e prodotto dalla casa editrice Lab DFG, che ripercorre la storia dei principali tornei del circuito, dalle tappe locali fino all’evento conclusivo delle Finals. A Napoli era presente anche Giovanni Di Giorgi, direttore editoriale della Lab DFG.

Maurizio Bertea, Segretario Generale Federazione Italiana Pallacanestro



“Sono trascorsi ormai diversi anni da quando la disciplina del 3x3 ha cominciato il suo percorso di sviluppo. Da gioco praticato prevalentemente sui playground in maniera amatoriale, oggi il 3x3 è sport olimpico e ogni anno accresce la sua popolarità attraverso manifestazioni di alto livello, atlete ed atleti specialisti della disciplina, numeri costantemente in aumento. La Federazione Italiana Pallacanestro ha creduto e investito nel 3x3 fin dai suoi albori, allestendo in particolare una Nazionale femminile capace di laurearsi Campione del Mondo nel 2018. Da allora la FIP ha continuato a sviluppare il movimento del 3x3 in Italia, condividendo con FIBA la visione d’insieme e declinandola nel miglior modo possibile alla realtà del nostro Paese. Da questi presupposti nasce l’accordo con Master Group Sport per la creazione di circuiti capaci di coinvolgere migliaia di ragazzi e ragazze attraverso tornei che si disputano nelle più belle località d’Italia. La terza edizione ha numeri record e tappe iconiche e a riprova del valore del progetto è arrivata la conferma dell’impegno di un partner prestigioso come Estathè, anche quest’anno al fianco della FIP nelle attività del 3x3 Italia Streetbasket Circuit. Se per le squadre Nazionali l’obiettivo è tornare ai Giochi Olimpici dopo il sensazionale exploit di Tokyo 2020 con le ragazze, culminato nel sesto posto assoluto, per tutte le giocatrici e i giocatori la finalità è quella di divertirsi e farsi portatori di entusiasmo intorno ad una disciplina coinvolgente, di ritmo e con potenzialità ancora tutte da scoprire”.

Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità Comune di Napoli



“Un evento strepitoso all'insegna del divertimento e del richiamo allo sport a cielo aperto in uno scenario davvero suggestivo e decisamente indicato per iniziare una competizione partecipata. La manifestazione coinvolgerà tanti sportivi felici di condividere passione e grande impegno agonistico senza tralasciare il gusto delle bellezze del territorio circostante che faranno da cornice. L’evento rientra nell'ottica del progetto del Comune di Napoli, candidata a Capitale Europea dello Sport 2026, che nello sport riconosce non soltanto l'agonismo ma anche e soprattutto quel motivo aggregante di interscambio culturale, di rispetto ed una condivisione serena e partecipata della passione anche per le bellezze naturali e culturali che offre la nostra splendida città”.

Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group Sport



“Il 3x3 FIP Circuit è il coronamento di un lavoro iniziato da FIP e Master Group Sport ormai tre anni fa e che, per il secondo anno, può contare sul sostegno di un importante Title Sponsor, quale Estathé. Oggi, in questa bellissima location, inauguriamo la terza edizione del circuito che ha raccolto numeri straordinari. Oltre 90 tornei in 18 regioni italiane segno del grande lavoro e del grande successo del basket 3x3, uno sport in continua e costante ascesa che coinvolge un pubblico eterogeneo: adulti, bambini, uomini e donne”.

Sara Bocchetti, Giocatrice Campione d’Italia 3x3 2020-2021



"La mia passione per lo street nasce ancor prima di iniziare a giocare a basket... Non importa dove sei e con chi, giocare al campetto è un momento di condivisione, un'occasione per stare insieme e allo stesso tempo un momento in cui poter sprigionare tutta l’energia che si ha dentro. Dà un senso di libertà: tutti possono giocarci indipendentemente da chi si è e da cosa si fa, perché al campetto conta solo chi ha più talento. Aver vinto la prima edizione del circuito ed essermi laureata Campionessa d’Italia mi ha riempito di orgoglio e mi ha dato tanta soddisfazione: vincere è sempre bello! Sono orgogliosa del fatto che quest’anno l'Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit abbia scelto la mia bella Napoli come città da cui partire. Un grande evento di 3x3 crea visibilità, crea valore, ed è un fattore di crescita e rilancio, perché contribuisce a migliorare l’immagine del territorio e a valorizzarne il patrimonio".

Marco Munno, Autore “Almanacco 3x3 Italia 2023”



"Per me il basket è un gioco composto da diverse anime, tutte con delle proprie peculiarità ma di uguale dignità. Lo streetball è la sua anima più "estiva", ma non solo: ha costruito intorno a sé una propria cultura distintiva, tale da renderlo vivo a sé stante, quasi indipendente, e non una brutta copia della pallacanestro più "classica" indoor. Ho apprezzato lo sforzo della Federazione Italiana Pallacanestro e di Master Group Sport di convogliare i vari tornei sotto un'unica bandiera cestistica nazionale e contemporaneamente il lavoro della casa editrice Lab DFG, specializzata in storytelling sportivo: l'unione di tutti questi elementi ha portato a questo almanacco".

I tornei dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit sono stati suddivisi, in base alla loro importanza, in quattro fasce: Master, Top, Classic e Basic. Ogni Torneo permetterà ai ballers di acquisire punti validi per il ranking FIBA e costituirà una tappa per la qualificazione alle Finals.

Sarà possibile vedere le partite dell’Opening Tournament di Napoli, a partire dai Quarti di finale (in programma il 3 giugno), in diretta streaming sul canale facebook ufficiale del circuito 3x3ItaliaOfficial

Tutti gli aggiornamenti sul circuito sul sito ufficiale 3x3italia.fip.it, sulla pagina Instagram 3x3italiaofficial e su quella Facebook 3×3 Italia. Hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé.

Tutti i tornei dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2023

2-3 giugno, Napoli – Opening Tournament (Master)

3-4 giugno, Roma – 3V3 Fest (Basic)

9-10 giugno, Camerano (AN) – Hangar SSB 3×3 (Master)

10 giugno, Rieti – 3X3 RSF CUP (Classic)

10-11 giugno, Pergine Valsugana (TN) Valsugana 3×3 (Basic)

10-11 giugno, Pavia – Buzzer Beater 3×3 Pavia (Classic)

10-11 giugno, Lucca – Trofeo Dentro Le Mura (Classic)

10-11 giugno, Asti – Tower Kings (Top)

10-11 giugno, Viareggio (LU) – Viareggio 3×3 (Top)

12 giugno, San Casciano val di Pesa (FI) – Chianti-San Casciano Summer League (Classic)

12-18 giugno, Siena – Palio a Canestro (Classic)

13-17 giugno, San Sperate (SU) – Playground Festival (Classic)

15 giugno, Livorno – Livorno 3×3 Classic (Classic)

15-17 giugno, Montecavolo (RE) – Favorita Summer League (Classic)

16-18 giugno, Perugia – Dat Street Classic (Master)

17-18 giugno, Sassuolo (RE) – Schiocchi Streetball Meeting 2023 (Top)

17-18 giugno, San Giuliano Milanese (MI) – Enjoy Your City 6 (Classic)

17-18 giugno, Guidonia Montecelio (RM) – 3×3 Black Jesus (Classic)

17-18 giugno, Tortona (AL) – Torneo Armana (Master)

19-20 giugno, Terni – Terni – Jazz 3×3 (Classic)

21 giugno, Vietri sul Mare (SA) – Canestro…sul Mare (Classic)

21-23 giugno, Portici (NA) – Show your skill 2 (Classic)

22-24 giugno, San Severino Marche (MC) – Playground Settempedano 4.0 (Classic)

23-24 giugno, Potenza – Basilicata Coast to Coast Potenza (Classic)

23-25 giugno, Scauri Minturno (LT) – Golfo di Gaeta (Classic)

23-25 giugno, Carbonara al Ticino (PV) Torneo il Campetto (Master)

24 giugno, Mogliano Veneto (TV) – Heart Out XII (Classic)

24-25 Giugno, San Marino – The Titans Tribe (Basic)

24-25 giugno, Piancastagno (SI) – Amiata – Un Mojito Per la Vita (Basic)

24-25 giugno, Chivasso (TO) – Drink n Dunk (Classic)

24-25 giugno, Roma – All Star Colosseum (Top)

26-30 giugno, Cavezzo (MO) – Main (Basic)

28-29 giugno, Campitello Matese (CB) – 3×3 alta quota (Basic)

28-29 giugno, Pistoia – Piazzetta Ground (Classic)

28-29 giugno, Atri (TE) – Trofeo Atri Cup 2023 (Classic)

28-30 giugno, Novara – Streetgames Novara Femminile (Top)

28 giugno – 9 luglio, Cassino (FR) – Cassino – Streets Events (Classic)

29-30 giugno, Belpasso (CT) – Etna – Belpasso Playground (Basic)

30 giugno, Molfetta (BA) – Bari – Ballerz 3vs3 (Classic)

30 giugno- 1° luglio, Terranuova Bracciolini (AR) – 3×3 T.V.B (Torneo Valdarno Basket) (Classic)

30 giugno- 2 luglio, Borgo San Lorenzo (FI) – Mugello Crossover (Classic)

30 giugno- 2 Luglio, Gragnano (NA) – Gragnano Summer League (Classic)

1-2 luglio, Molinella (BO) – Fiera Città di Molinella (Classic)

1-2 luglio, Caorle (VE) – Streetball On The Beach (Classic)

1-2 luglio, Fabriano (AN) – Fabriano Summer Basket 3×3 (Classic)

1-2 luglio, Pergine Valsugana (TN) – Trento – Ballin (Classic)

1-2 luglio, Marano Vicentino (VI) – Step Back (Master)

1-2 luglio, Novara – Streetgames Novara Maschile (Top)

1-2 luglio, Reggio Calabria – #NTC Summer League (Top)

2-9 luglio, Barletta – Basket on the beach “Bob” (Basic)

4-6 luglio, Roseto degli Abruzzi (TE) – Roseto – Saveground (Classic)

6-9 luglio, Senigallia (AN) – King of the Cage (Top)

7-9 luglio, Cinquale di Montignoso (MS) – Montignoso 3×3 (Classic)

7-9 luglio, Fiorenzuola D’Arda (PC) DKB Darwin Knew Basketball (Master)

8 luglio, Frassilongo (TN) – Dolomiti Basket Altitude (Basic)

8 luglio, Cuneo – Parri Park Streetball Cup (Classic)

8 luglio, Cisternino (BR) – Brindisi – Pick and Njiend (Classic)

8-9 luglio, Anguillara Sabazia (RM) – All Star Lake (Basic)

8-9 luglio, Casnigo (BG) – Bergamo – Emi Streetball (Classic)

8-9 luglio, Ragusa – Sounds Good Streetball (Classic)

8-9 luglio, Treviso – Pro Game (Classic)

8-9 luglio, Metaponto Lido (MT) – Basilicata Coast to Coast – Metaponto Lido (Classic)

10 luglio, Jesi (AN) – The Canestreet (Classic)

13-16 luglio, Fondi (LT) – Street Basket Fondi 3×3 (Classic)

13-16 luglio, Galliate (NO) – Streetgames Galliate (Basic)

14-16 luglio, Castel Nuovo del Garda (VR) – Lago di Garda – Lake Streetball (Classic)

15 luglio, Caorso (PC) – Il Nando (Basic)

15-16 luglio, Castellaneta Marina (TA) – Basilicata Coast to Coast – Castellaneta Marina (Basic)

15-16 luglio, Oggiona con Santo Stefano (VA) Santo Stefano 3×3 (Classic)

15-16 luglio, Lavagna (GE) – Tigu 3×3 (Top)

15-16 luglio, Lido di Jesolo (VE) – FDC 3×3 (Top)

16 luglio, Pedaso (FM) – Pedaso Playground (Classic)

16-23 luglio, Barletta – Basket on the beach “Bob” (Classic)

16-23 luglio, Acireale (CT) – Sun&Basket 2023 (Classic)

19 luglio, Aprilia (LT) – Downtown Basketball (Classic)

20-23 luglio, Livorno – Mis Match 3×3 (Top)

20-23 luglio, Valtrighe (BG) – Valtrighe Basketball Tournament (Top)

20-23 luglio, Cagliari – Elite Sardinia (Top)

21-23 luglio, Montesilvano (PE) – Memorial M. Zitella “Zito 3×3” (Top)

21-23 luglio, San Vito lo Capo (TP) – Bomground (Top)

21-23 luglio, Perugia – Dat Street Classic (Top)

22 luglio, Anguillara Sabazia (RM) – 3×3 Arcobaleno Beach (Classic)

22-23 luglio, Policoro (MT) – Basilicata Coast to Coast – Policoro (Basic)

22-23 luglio, Vado Ligure (SA) – Basket Boom Challenge (Classic)

22-23 luglio, Catania – Catania – Who’s Got Next (Classic)

26 luglio, Agrigento – Agrigento – Akra Game (Classic)

27-30 luglio, Marsala (TP) – Shock da Ground (Top)

27-30 luglio, Livorno – Streetball Livorno (Top)

28-30 luglio, Reggo Emilia – Giochi del Tricolore (Classic)

29-30 luglio, Villasimius (SU) – Villasimius A Canestro (Classic)

29-30 luglio, Gizzeria Lido (CZ) – Calabria – Seila 3×3 (Classic)

29-30 luglio, Arcidosso (GR) – Arcidosso – Boars 3×3 (Classic)

4-5 agosto, Cesenatico (FC) – 3×3 ITALIA FINALS (Finals)

I Partner

Estathé

Estathé dal 1972 disseta la voglia di sport. Avvicinarsi al basket 3×3 rappresenta per Estathé l’opportunità di esprimere tutta la sua anima solare. Essere sul territorio da nord a sud della penisola con il Basket 3×3 significa vicinanza a chi pratica il basket, non solo come attività agonistica, ma soprattutto come gioco che muove i sui primi passi nelle piazze, nei cortili, nei rioni di grandi città ma anche di quelle cittadine della bella provincia italiana, uno sport immediato coinvolgente e socializzante, un pallone un canestro e tanti amici. Estathé e Street Basket una passione da mettere in piazza.

Federazione Italiana Pallacanestro

Nata nel 1921, la FIP ha lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare la pallacanestro in Italia applicando le leggi italiane e i regolamenti stabiliti dalla FIBA (Federazione internazionale di basket) recependo l’indirizzamento dato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) cui è affiliata. La FIP organizza, attraverso il proprio Settore Squadre Nazionali, le attività delle Nazionali Senior e Giovanili maschili e femminili. La FIP organizza anche i campionati maschili di Serie A (attraverso la Lega Basket), A2, Serie B (attraverso la Lega Nazionale Pallacanestro) e i campionati di Serie A1, A2 (attraverso la Lega Basket Femminile). La FIP ha una popolazione di circa 170.000 atleti tesserati e circa 150.000 bambini iscritti al Minibasket. Le società sportive affiliate sono più di 3.500.