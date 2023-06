Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2023, FVG e Le Improbabili vincono l’Opening Tournament di Napoli

FVG 3×3 nel torneo maschile e Le improbabili in quello femminile sono le squadre vincitrici dell’ Openining Tournament dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2023 che si è giocato a Napoli il 2 e 3 giugno. I friulani hanno battuto in finale 21-17 i Prnjavor 3×3, mentre Le improbabili hanno sconfitto le Tigu 3×3 19-8.

L’Opening Tournament di Napoli ha dato il via ad un tour che toccherà 18 Regioni italiane, per un totale di 93 Tornei, e che porterà fino alle Estathé 3×3 Italia Finals di Cesenatico (4-5 agosto) che assegneranno il titolo di Campioni d’Italia 3×3.

Insieme alle squadre partecipanti, grande protagonista anche Estathé, Title Sponsor del circuito, che ha intrattenuto con animazioni e giochi a premi il pubblico presente.

I partner del torneo

