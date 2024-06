Estathé 3×3 Italia Streetbasket: il DAT Master a Perugia

Nella città umbra, nella splendida cornice di Piazza 4 Novembre, è in programma dal 28 al 30 giugno il DAT 3×3, torneo imperdibile per gli amanti dello streetball e nato per ricordare Daniel Anton Taylor, ragazzo di Umbertide scomparso 15 anni fa.

Attesissima la gara delle schiacciate, in programma sabato 29 giugno alle ore 21.30, che lo scorso anno ha fatto registrare una presenza in Piazza di oltre 4.000 persone.

Come nell’edizione 2023, anche quest’anno il title Sponsor del circuito federale è Estathé, marchio del Gruppo Ferrero che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, senza dimenticare il divertimento. Estathé sarà presente in tutte le iniziative e le tappe del circuito 2024 per intrattenere e dissetare tifosi e appassionati.

A Perugia, dunque, non solo basket. Estathé animerà le pause tra una partita e l’altra proponendo giochi a premi per il pubblico in tribuna e la mascotte Estatheo inciterà i presenti a tifare le squadre in campo. Per gli appassionati più piccoli verrà allestito – accanto allo stand Estathé – un campo con mini-canestri per cimentarsi nel gioco del basket e vincere numerosi gadget firmati Estathé.

A partire dai Quarti di finale, in programma domenica, le partite del “DAT” andranno in diretta streaming sulla pagina Facebook 3×3 Italia.

Il weekend dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit prevede tanti altri tornei Classic (Scafati, Chivasso, Piazza Armerina, Arezzo, Cologno Monzese, Desio, Lecce, Francavilla Fontana, Napoli) e Basic (Molfetta e Guidonia Montecelio).

L’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit permetterà a tutti i giocatori di acquisire punti validi per il ranking FIBA e di qualificarsi per le Estathé 3×3 Italia Finals (Cesenatico, 2 e 3 agosto) che assegneranno il titolo di Campioni d’Italia 3×3.

Tutti gli aggiornamenti sul circuito – che toccherà 19 regioni italiane per un totale di 130 tornei – sono disponibili sul sito ufficiale 3x3italia.fip.it, sulla pagina Instagram 3x3italiaofficial e su quella Facebook 3×3 Italia. Hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé

3x3 Italia Streetbasket: il ranking

MASCHILE

CONCRETE 3X3 – 7950 pt

TORTONA EVOLUTION 3X3 – 7950 pt

ALL STAR 3X3 – 6750 pt

GARGZDAI UNITED TRANSLINE – 6660 pt

ELECTROMERCANTIL GTF – 5930 pt

THE GOAT TORINO – 5715 pt

KINGS OF KINGS – 5600 pt

SOVECAR TOYS BOYS – 4660 pt

BIG CREW BLACK – 4080 pt

FDC SHINING SQUAD – 4025 pt

FEMMINILE

POW(H)ER – 7190 pt

CAMPAS ZONE PLUS – 6725 pt

TEAMUP 3X3 PRO – 5850 pt

TIGU 3X3 – 5310 pt

BIG QUEENS – 5200 pt

THE GOAT – 5150 pt

DAT LADIES – 4805 pt

ALL STAR 3X3 – 4190 pt

FDC PLAYSPORT – 3480 pt

DKB – 3330 pt