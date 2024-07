Il 13 e 14 luglio a Marano Vicentino il Torneo Master “Step Back”

Il 13 e 14 luglio l’ Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit fa tappa a Marano Vicentino (VI) , dove è in programma il Torneo Step Back , evento della categoria Master del circuito 3×3 Open, maschile e femminile organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport .

Come nell’edizione 2023, anche quest’anno il title Sponsor del circuito federale è Estathé, marchio del Gruppo Ferrero che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, senza dimenticare il divertimento. Estathé sarà presente in tutte le iniziative e le tappe del circuito 2024 per intrattenere e dissetare tifosi e appassionati.

A Marano Vicentino, dunque, non solo basket. Estathé animerà le pause tra una partita e l’altra proponendo giochi a premi per il pubblico in tribuna e la mascotte Estatheo inciterà i presenti a tifare le squadre in campo. Per gli appassionati più piccoli verrà allestito – accanto allo stand Estathé – un campo con mini-canestri per cimentarsi nel gioco del basket e vincere numerosi gadget firmati Estathé.

A partire dai Quarti di finale, in programma domenica, le partite del Torneo Step Back andranno in diretta streaming sulla pagina Facebook 3×3 Italia.

Il weekend dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit prevede tanti altri tornei Top (San Sperate e Ancona), Classic (Milazzo, San Severino Marche, Galliate, Scarperia e San Piero, Bitonto, Pedaso, Vico Equense, Ventimiglia, Casnigo, Vado Ligure, Castegneto Carducci, Siracusa, Gizzeria Lido, Acireale, Caorso, Cassino) e Basic (Nereto, Lavis, Battipaglia, Montauro).

L’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit permetterà a tutti i giocatori di acquisire punti validi per il ranking FIBA e di qualificarsi per le Estathé 3×3 Italia Finals (Cesenatico, 2 e 3 agosto) che assegneranno il titolo di Campioni d’Italia 3×3.

Tutti gli aggiornamenti sul circuito – che toccherà 19 regioni italiane per un totale di 130 tornei – sono disponibili sul sito ufficiale 3x3italia.fip.it, sulla pagina Instagram 3x3italiaofficiale su quella Facebook 3×3 Italia.

Hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé

Il ranking (ultimo aggiornamento: 12 luglio)

MASCHILE

TORTONA EVOLUTION 3X3 – 14610 pt

KINGS OF KINGS – 11520 pt

CONCRETE 3X3 – 11130 pt

SOVECAR TOYS BOYS – 10050 pt

ALL STAR 3X3 – 8970 pt§

ELECTROMERCANTIL GTF – 8530 pt

THE GOAT TORINO – 7935 pt

FVG 3×3 – 6980

GARGZDAI UNITED TRANSLINE – 6660 pt

BIG CREW BLACK – 6045 pt

FEMMINILE

TEAMUP 3X3 PRO – 10440 pt

CAMPAS ZONE PLUS – 9245 pt

TIGU 3X3 – 9170 pt

BIG QUEENS – 9060 pt

DKB – 8580 pt

ALL STAR 3X3 – 8270 pt

POW(H)ER – 7190 pt

DAT LADIES – 7025 pt

THE GOAT – 5150 pt

FDC PLAYSPORT – 4740 pt