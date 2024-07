Il Torneo StepBack di Marano Vicentino è dei TeaMup 3x3 e delle DKB

Il Torneo StepBack dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2024 è stato vinto da TeaMup 3×3 Pro per gli uomini e da DKB per le donne. Questo successo nel circuito dedicato all’attività 3×3 Open targato FIP, in collaborazione con Master Group Sport, permetterà alle due squadre di partecipare all'Estathé 3×3 Italia Finals di Cesenatico, in programma il 2 e 3 agosto. L'evento avrà il compito di decretare chi saranno i Campioni d’Italia 2024.