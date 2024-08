Estathé 3×3 Italia Finals, Concrete e Big Queens trionfano

Dopo un tour di due mesi , con 130 tappe giocate in 19 Regioni d’Italia, si è conclusa a Cesenatico la quarta edizione dell’ Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit, il circuito dedicato all’attività 3×3 Open, maschile e femminile, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport .

Nelle Estathé 3×3 Italia Finals giocate in Piazza Andrea Costa, ad aggiudicarsi il titolo di Campioni d’Italia 3×3 sono stati i Concrete (Matteo Airaghi, Michele D’Ambrosio, Carlo Fumagalli, Morgan Rashed) nel Torneo Maschile e le Big Queens (Beatrice Baldi, Francesca Parmesani, Angelica Tibè, Anna Togliani) nel Torneo Femminile. Con il successo i Concrete si sono guadagnati anche un pass per la tappa di Shanghai (Cina) del FIBA 3×3 World Tour, il tour 3×3 più importante al mondo, in programma il 21 e 22 settembre.

“Siamo un gruppo di amici che ha deciso di giocare il circuito soprattutto per divertirsi – le parole di Carlo Fumagalli dei Concrete – in questi due mesi ci siamo allenati duramente tutte le settimane per arrivare fino a qui e poterci giocare lo Scudetto. Siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo, il segreto della vittoria è stato il lavoro. Sarà un onore per noi rappresentare l’Italia a Shanghai”.

“Essere Campionesse d’Italia è una grande emozione – le dichiarazioni di Anna Togliani delle Big Queens – non ce lo aspettavamo, ma sapevamo di essere una formazione competitiva. Questa squadra, soprattutto per merito delle mie compagne, era spesso arrivata in fondo in tanti tornei del circuito senza mai riuscire a vincere. Lo abbiamo fatto nel momento giusto, siamo felicissime”.

Nel torneo Maschile i Concrete hanno sconfitto 20-17 gli spagnoli degli Electromercantil, già vincitori all’Opening Tournament di Alba, mentre nel tabellone femminile le Big Queens hanno avuto la meglio 15-12 sulle Pow(H)er in una bellissima finale.

Carlo Fumagalli MPV del Torneo Maschile, Beatrice Baldi di quello femminile.

Le quattro squadre finaliste si sono anche divise un montepremi complessivo di 20.000 euro.

L’Estathé 3×3 Italia Finals di Cesenatico rientrava nel cartellone degli eventi sportivi sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna per la valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica.

A Cesenatico oltre all’aspetto agonistico, grande spettacolo e intrattenimento con musica, animazione e performance di alto livello con le esibizioni dei Dunking Devils.

Presente alle Finals, così come in tutte le iniziative e le tappe del circuito 2024, il Title sponsor dell’evento (per il terzo anno consecutivo) Estathé, marchio del Gruppo Ferrero che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, senza dimenticare il divertimento. Estathé ha intrattenuto il pubblico di appassionati e turisti con la sua irrefrenabile allegria e voglia di divertirsi. Estathé ha animato le pause tra una partita e l’altra proponendo giochi a premi sorteggiando i partecipanti tra i presenti sulle tribune. Per i più piccoli, inoltre, è stato allestito – accanto allo stand Estathé – un campo con mini-canestri per farli cimentare nel gioco del basket con la possibilità di vincere numerosi gadget firmati Estathé.

I tabellini delle Finali

Maschile

Electromercantil-Concrete 17-20

Electromercantil: Parra 4, Cabral 6, Alvarez 2, Gil 5

Concrete: Rashed 3, Fumagalli 8, Airaghi 7, D’Ambrosio 2

Femminile

Pow(H)er-Big Queens 12-15

Pow(H)er: Peresico 2, Madera 5, Smorto 4, Bevolo 1

Big Queens: Baldi 4, Tibè 3, Parmesani 1, Togliani 7

I premi individuali, maschili e femminili

MPV: Carlo Fumagalli, Beatrice Baldi

Migliori tiratori: Filippo Paoli, Alice Peserico

Miglior rimbalzisti: Michele D’Ambrosio, Beatrice Baldi

Fair Play: Samuele Adami, Valentina Barbieri