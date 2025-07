Dopo un tour di due mesi, partito il 31 maggio da Alba (CN), dal 30 luglio al 2 agosto andrà in scena a Riccione l’atto conclusivo dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2025, il circuito dedicato all’attività 3×3 organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport .

La località romagnola ospiterà in Piazzale Roma l’evento che decreterà i Titoli 3×3 per le categorie Open, Under 18, Under 16 e Under 14, Maschili e Femminili. Per la prima volta le Finals vedranno quindi protagoniste nello stesso palcoscenico atleti Senior e atleti Giovanili, a dimostrazione di un tour sempre più inclusivo e coinvolgente che sottolinea il senso di appartenenza al mondo 3×3. Per il Torneo Open Maschile, la squadra vincitrice si aggiudicherà anche il pass per la tappa di Debrecen (29-31 agosto) del FIBA 3×3 World Tour, il tour più importante al mondo del 3×3.

Le Estathé 3×3 Italia Finals 2025 sono un evento patrocinato dal Comune di Riccione e rientrano nel cartellone degli eventi sportivi sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna per la valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica.

Ad aprire le Estathé 3×3 Italia Finals 2025 saranno le ragazze e i ragazzi Under 14 (30-31 luglio), poi sarà la volta della categoria Under 16 (31 luglio-1 agosto), in chiusura le categorie U18 e Open (1-2 agosto).

Il 2 agosto, alle ore 11.00, si svolgerà presso i campi allestiti in Piazzale Roma, anche la presentazione della Fase Finale delle Finals per la categoria Open, in cui interverranno Fabrizio Gavelli, Presidente e Amministratore Delegato Ferrero Commerciale Italia, Roberta Frisone, Assessora a Turismo, Commercio, Sport Regione Emilia-Romagna, Simone Imola, Assessore allo Sport del Comune di Riccione, Maurizio Bertea, Segretario Generale Federazione Italiana Pallacanestro, e Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group Sport.

Le fasi finali delle quattro categorie, a partire dai Quarti di finale, saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube Italbasket. Play by play e statistiche delle gare su FIP Stats.

Per il quarto anno consecutivo il Title Sponsor del 3×3 Italia Streetbasket Circuit è Estathé, marchio del Gruppo Ferrero che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, senza dimenticare il divertimento. Estathé, che è stato protagonista nelle varie tappe del circuito 2025, sarà presente anche all’atto conclusivo di Riccione, intrattenendo il pubblico di appassionati e turisti con la sua irrefrenabile allegria e voglia di divertirsi, proponendo animazioni e giochi a premi e rinfrescando tutti con il suo gusto unico e inconfondibile, quest’anno anche in versione ghiacciolo con Estathé Ice. La mascotte Estatheo, inoltre, sarà pronta a incitare il pubblico e a tifare le squadre in campo. Per i più piccoli, infine, verrà allestito – accanto allo stand Estathé – uno spazio con mini-canestri per cimentarsi nel gioco del basket e vincere numerosi gadget firmati Estathé.

Il title sponsor del circuito

Estathé dal 1972 disseta la voglia di sport. Avvicinarsi al basket 3×3 rappresenta per Estathé l’opportunità di esprimere tutta la sua anima solare. Essere sul territorio da nord a sud della penisola con il Basket 3×3 significa vicinanza a chi pratica il basket, non solo come attività agonistica, ma soprattutto come gioco che muove i suoi primi passi nelle piazze, nei cortili, nei rioni di grandi città ma anche di quelle cittadine della bella provincia italiana, uno sport immediato coinvolgente e socializzante, un pallone un canestro e tanti amici. Estathé e Street Basket una passione da mettere in piazza.