Estathé 3×3 Italia Finals, Roseto Academy e Peperoncino Basket Campioni d’Italia U14: le congratulazioni del presidente Petrucci

Le Estathé 3×3 Italia Finals 2025 sono un evento patrocinato dal Comune di Riccione e rientrano nel cartellone degli eventi sportivi sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna per la valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica.

Per il quarto anno consecutivo il Title Sponsor del 3×3 Italia Streetbasket Circuit è Estathé, marchio del Gruppo Ferrero che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, senza dimenticare il divertimento. Estathé, che è stato protagonista nelle varie tappe del circuito 2025, sarà presente anche all’atto conclusivo di Riccione, intrattenendo il pubblico di appassionati e turisti con la sua irrefrenabile allegria e voglia di divertirsi, proponendo animazioni e giochi a premi e rinfrescando tutti con il suo gusto unico e inconfondibile, quest’anno anche in versione ghiacciolo con Estathé Ice. La mascotte Estatheo, inoltre, sarà pronta a incitare il pubblico e a tifare le squadre in campo. Per i più piccoli, infine, verrà allestito – accanto allo stand Estathé – uno spazio con mini-canestri per cimentarsi nel gioco del basket e vincere numerosi gadget firmati Estathé.

Nella giornata di oggi al via anche le Finali Nazionali Under 16; Fase Finali, in programma nella mattinata dell’1 agosto, in diretta streaming sul canale Youtube Italbasket.

I tabellini delle Finali 1°-2° posto

Finale Maschile

Roseto Academy (ABR)-Off Season (LIG) 18-16

Roseto Academy: Di Giacinto, Ferraro 6, Conte 6, Teni 6

Off Season: Eneube 8, Gregori 4, Siccardi 2, Piovini 2

Finale Femminile

Peperoncino Basket (ER)-Futurosa BK Trieste (FVG) 10-7

Peperoncino Basket: Tomassone 2, Manfredi 4, Paoloni 4, Bernabei 1

Futurosa BK Trieste: Michelone, Fonda 4, Camporeale 2, Stefani 1

I risultati

Under 14 Maschile

Quarti di Finale

Virtus Ricottina (PIE)-Roseto Academy (ABR) 12-14

I Cowboys (TAA)-I trattori (LOM) 11-20

Off Season (LIG)-Falconstar 1 (FVG) 13-8

Partizan Degrado (MAR)-I Fio de 3Viso (VEN) 20-9

Semifinali

Roseto Academy (ABR)-I trattori (LOM) 19-14

Off Season (LIG)-Partizan Degrado (MAR) 15-12

Finale 3°-4° posto

I trattori (LOM)-Partizan Degrado (MAR) 12-16

Finale 1°-2° posto

Under 18 Femminile

Quarti di Finale

Peperoncino Basket (ER)-Panthers Roseto (ABR) 16-5

Reyer Rosa (VEN)-Armani Comio (MAR) 7-19

Union Maddaloni (CAM)-Futurosa BK Trieste (FVG) 8-11

NBA Altopascio (TOS)-Cestistica BIG (TAA) 12-9

Semifinali

Peperoncino Basket (ER)-Armani Comio (MAR) 12-8

Futurosa BK Trieste (FVG)-NBA Altopascio (TOS) 9-6

Finale 3°-4° posto

Armani Comio (MAR)-NBA Altopascio (TOS) 13-10

Finale 1°-2° posto

