Estathé 3×3 Italia Finals, a Marabutti e Sistema Arancione gli Scudetti 3×3 Under 16. Le congratulazioni del presidente Petrucci

Nel Torneo Femminile, le ragazze del Sistema Arancione (Giulia Anese, Viola Lessing, Sofia Vozza, Giorgia Zoffi), in rappresentanza del Friuli Venezia Giulia, hanno superato le liguri del Basket Pegli 3×3 (Elisa Busellato, Silvia Grotto, Azzurra Rossello, Maia Schirripa) con il punteggio di 14-8. Terzo posto per le lombarde del Profitterol che hanno battuto le toscane dell’Armani Comio 13-6.

Osasere Endurance Spallarossa Osawe (Marabutti) MVP nel Torneo Maschile, Giulia Anese (Sistema Arancione) in quello Femminile

Oggi pomeriggio ricco di impegni sui campi in Piazzale Roma: al via le Finals Under 18 con le gare dei gironi (le partite ad eliminazione diretta del campo principale, che porteranno agli Scudetti, in programma nella mattinata del 2 agosto, saranno in diretta streaming sul canale Youtube Italbasket); verrà decretata poi la formazione campione del Circuito Classic (Open) che si guadagnerà il diritto di partecipare al Challenger del Circuito Elite; inizierà subito dopo proprio il Challenger (diretta streaming dalle 18.00 circa su youtube Italbasket) che qualifica alle Finals del 2 agosto che decreteranno i Campioni 3×3 del Circuito Elite (dai Quarti le partite delle Finals, in programma nella serata del 2 agosto, saranno in diretta streaming sul canale Youtube Italbasket).

Le Estathé 3×3 Italia Finals 2025 sono un evento patrocinato dal Comune di Riccione e rientrano nel cartellone degli eventi sportivi sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna per la valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica.

Per il quarto anno consecutivo il Title Sponsor del 3×3 Italia Streetbasket Circuit è Estathé, marchio del Gruppo Ferrero che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, senza dimenticare il divertimento. Estathé, che è stato protagonista nelle varie tappe del circuito 2025, sarà presente anche all’atto conclusivo di Riccione, intrattenendo il pubblico di appassionati e turisti con la sua irrefrenabile allegria e voglia di divertirsi, proponendo animazioni e giochi a premi e rinfrescando tutti con il suo gusto unico e inconfondibile, quest’anno anche in versione ghiacciolo con Estathé Ice. La mascotte Estatheo, inoltre, sarà pronta a incitare il pubblico e a tifare le squadre in campo. Per i più piccoli, infine, verrà allestito – accanto allo stand Estathé – uno spazio con mini-canestri per cimentarsi nel gioco del basket e vincere numerosi gadget firmati Estathé.

I tabellini delle Finali 1°-2° posto

Finale Maschile

Airballers (MAR)-Marabutti (LIG) 11-21

Airballers: Quattrini 3, Carnaroli 2, Scansalegna 3, Maggioli 3

Marabutti: Cogorino 7, La Marca 4, Zilioli 3, Osarese Endurance 7

Finale Femminile

BK Pegli (LIG)-Sistema Arancione (FVG) 8-14

BK Pegli: Rossello, Busellato 3, Schirripa 4, Grotto 1

Sistema Arancione: Lessing 2, Zoffi 3, Vozza 1, Anese 8

I risultati

Under 16 Maschile

Quarti di Finale

Pall. Reggiana (ER)-Roseto Academy (ABR) 10-16

Gli Sbronzi di Riace (CAL)-Airballers (MAR) 17-18

Marabutti (LIG)-Minnesode Tindermilf (PIE) 9-6

Ies Pisa (TOS)-I cubi (VEN) 11-12

Semifinali

Roseto Academy (ABR)-Airballers (MAR) 19-20

Marabutti (LIG)-I cubi (VEN) 9-7

Finale 3°-4° posto

Roseto Academy (ABR)-I cubi (VEN) 9-7

Finale 1°-2° posto

Airballers (MAR)-Marabutti (LIG) 11-21

Under 16 Femminile

Quarti di Finale

FBK Fiore Basket (ER)-BK Pegli (LIG) 9-11

Duri i banchi Reyer Ve (VEN)-Armani Comio (TOS) 10-12

ASD G. Verga (SIC)-Sistema Arancione (FVG) 10-14

Profitterol (LOM)-Le selvagge (TAA) 5-2

Semifinali

BK Pegli (LIG)-Armani Comio (TOS) 9-5

Sistema Arancione (FVG)-Profitterol (LOM) 14-8

Finale 3°-4° posto

Armani Comio (TOS)-Profitterol (LOM) 6-13

Finale 1°-2° posto

BK Pegli (LIG)-Sistema Arancione (FVG) 8-14