Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit, bagno di folla per le Finals di Riccione

RICCIONE - Non hanno trovato il sole, ma certo in Piazzale Roma l’entusiasmo è quello delle grandi occasioni nel giorno in cui l’ Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit assegna i titoli dell’estate 2025. Un appuntamento che ancora una volta ha colorato la Romagna (un anno fa le finali si svolsero a Cesenatico) richiamando un gran numero di appassionati , che già nelle giornate precedenti hanno letteralmente preso d’assalto l’area allestita in Piazzale Roma godendosi appieno le fasi finali dei circuiti giovanili Under 14, 16 e 18. Questa mattina però è stata presentata ufficialmente la fase finale della categoria Open, con 16 squadre maschili e 12 femminili pronte a darsi battaglia in una lunga giornata che culminerà alle 23,15 con la finale del torneo femminile e a seguire (intorno alla mezzanotte) con quella del circuito maschile.

Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit, le Finals a Riccione

L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport, è approdato a Riccione dopo un tour che ha toccato 18 regioni, partendo dalla tappa di Alba dello scorso 31 maggio, con oltre 100 tornei tra Circuito Elite (tornei Master e Top) e Circuito Classic. In Romagna oggi si assegnano gli ultimi titoli, che alla squadra vincitrice del torneo maschile assegnerà anche il pass per la tappa di Debrecen (29-31 agosto) del FIBA 3×3 World Tour, il tour più importante al mondo del 3×3. Alla presentazione ufficiale delle Finals erano presenti Fabrizio Gavelli (Presidente e Amministratore Delegato Ferrero Commerciale Italia), Roberta Frisoni (Assessore a Turismo, Commercio, Sport Regione Emilia-Romagna), Simone Imola (Assessore allo Sport Comune di Riccione), Maurizio Bertea (Segretario Generale Federazione Italiana Pallacanestro) e Antonio Santa Maria (Direttore Generale Master Group Sport).

Santa Maria, direttore generale Master Group Sport

“Siamo molto contenti di aver portato a Riccione per la prima volta le Estathé 3×3 Italia Finals” ha commentato Santa Maria. “L’intero circuito è stato entusiasmante, anche perché mostra numeri sempre più in crescita, oltre a coinvolgere un pubblico eterogeneo. Anche quest’anno abbiamo avuto oltre 100 tornei in tutta Italia a dimostrazione del grande e costante lavoro svolto da Federazione Italiana Pallacanestro e Master Group Sport, insieme a tutti i promoter. Un ringraziamento particolare al Gruppo Ferrero, che con il suo marchio Estathé ci ha accompagnato anche quest’anno come title sponsor del circuito".

Gavelli, presidente e ad Ferrero Commerciale Italia

Fabrizio Gavelli, per conto del Gruppo Ferrero, ha spiegato di “essere felice di poter contribuire alla crescita dello Street Basket in Italia, perché da sempre siamo vicini al mondo dello sport e ai suoi valori, orgogliosi del coinvolgimento sempre più ampio di tutto il settore giovanile. Poniamo sempre l’attenzione sull’importanza dello sport per un corretto stile di vita, come mezzo di conoscenza reciproca, di rispetto e di inclusione, dove prima di ogni risultato conta il divertimento. Estathé ha regalato allegria e divertimento in ogni piazza, pronto a dissetare con il suo gusto unico ed inconfondibile, felici che l’Opening Tournament 2025 si sia svolto ad Alba, ove Ferrero affonda le sue radici”.

Bertea, segretario generale Fip

Maurizio Bertea ha aggiunto come "le Estathé 3×3 Italia Finals sono ormai di casa in Emilia-Romagna, dato che dal 2021 ospita la fase finale. Un sentito ringraziamento va alla Regione e al Comune di Riccione per l’ospitalità e il prezioso supporto. In questi anni l’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit è cresciuto sotto ogni aspetto: partecipazione, visibilità e qualità tecnica. Un risultato possibile grazie al lavoro dei promoter, di Master Group Sport e al sostegno di partner importanti, a partire da Estathé, Title Sponsor del circuito da quattro anni. La Federazione Italiana Pallacanestro sta continuando ad investire nel movimento 3×3 lavorando, con l’aiuto dei Comitati Regionali, sulla formazione di arbitri e Ufficiali di Campo e sull’attività giovanile, che in questa stagione è stata strettamente connessa al circuito senior. Per la prima volta è la stessa località ad ospitare Finali Open e Finali Giovanili: un segnale concreto di crescita, appartenenza e inclusività, di cui siamo particolarmente orgogliosi. A Riccione sono presenti atleti e atlete di altissimo livello, a conferma della qualità raggiunta dal circuito. Guardiamo con fiducia anche al futuro Azzurro: a settembre la Nazionale 3×3 Open Maschile tornerà a disputare l’Europe Cup dopo nove anni di assenza. L’obiettivo è crescere ancora, con l’obiettivo di qualificarci ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 sia con la Nazionale Maschile sia con quella Femminile".