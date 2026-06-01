Opening Tournament dell’Estathé: ad Alba vincono All Star e DKB 

Il torneo di Alba

La formazione romana (Federico Frisari, Elia Morandotti, Mikah Isaiah Blackwell, Andrea Valentini) ha battuto in finale Big Crew Lecco (Pietro Nasini, Flavio Pirola, Filippo Clerici, Giovanni Romanò) 22-11, mentre DKB (Jodie Anne Cornelie, Sarah Sagerer, Maria Espin De Sancho, Raelin Marie D’Alie) ha sconfitto FDC Playsport (Alice Recanati, Milena Mioni, Alessandra Boccardo, Martina Tau) 15-11. Elia Morandotti (All Star 3×3) è stato eletto MVP nel Torneo Maschile, Raelin Marie D’Alie (DKB 3×3) nel Torneo Femminile. A consegnare i premi Alberto Gatto, Sindaco di Alba, e Massimo Voghera, Responsabile Bevande Ferrero. L’Opening Tournament di Alba ha dato il via ad un tour che vedrà oltre 130 tornei in 19 regioni italiane e che porterà fino alle Estathé® 3×3 Italia Finals che dal 29 luglio al 1° agosto assegneranno a Riccione i titoli maschili e femminili per le categorie Open e Giovanili (Under 14, Under 16 e Under 18). Non casuale la scelta della location che per il terzo anno consecutivo ha ospitato l’Opening Tournament, dal momento che la cittadina piemontese è sede storica del Gruppo Ferrero, che da cinque anni, con il proprio marchio Estathé®, è Title Sponsor della manifestazione. Estathé®, che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, sarà presente in tutte le iniziative e le tappe del circuito 2026. Estathé® per l’intero circuito intratterrà il pubblico di appassionati e turisti con la sua irrefrenabile allegria e voglia di divertirsi, proponendo animazioni e momenti di gioco, rinfrescando tutti con il suo gusto unico ed inconfondibile, quest’anno anche nella versione Estathé® Sport. Centrale la presenza dell’attività giovanile all’interno del circuito, dal momento che le tappe Master e Top includeranno obbligatoriamente l’attività “Under”. Ad Alba i Tornei delle categorie giovanili, organizzati in collaborazione con l’Olimpo Basket Alba, hanno visto trionfare Cherrie Pie (U18 Femminile), I Marabutti (U18 Maschile), The Goat (U16 Femminile), Iso Kings (U16 Maschile), Aura Girls (U14 Femminile), Detersivo Rotanti (U14 Maschile). Gli aggiornamenti sull’evento e sul circuito Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026 sono disponibili sul sito ufficiale 3x3italia.fip.it,, sulla pagina Instagram 3x3ita e su quella Facebook 3×3 Italia (hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé). Tutte le statistiche delle gare del circuito su FIP Stats.

I tabellini delle Finali (by FIP Stats)

All Star 3×3-Big Crew Lecco 22-11

All Star 3×3: Frisari 2, Morandotti 8, Blackwell, Valentini 12

Big Crew Lecco: Nasini 4, Pirola 4, Clerici, Romanò 3

DKB 3×3-FDC Playsport 15-11

DKB: Cornelie 5, Sagerer 3, De Sancho, D’Alie 7

FDC Playsport: Recanati 5, Mioni 2, Boccardo, Tau 4