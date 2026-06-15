Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026, DAT: a Perugia vincono All star 3×3 (maschile) e DBK 3×3 (femminile)

All Star 3×3 (Torneo Maschile) e DKB 3×3 (Femminile) vincono il DAT Perugia , torneo Master dell’ Estathé® 3×3 Italia Street basket Circuit , il circuito dedicato all’attività 3×3 Open e Giovanile organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport .

Le due formazioni si prendono la scena proprio come era successo ad Alba, nell’Opening Tournament che ha aperto la stagione 2026. Nel Torneo Maschile, si sfidavano le prime due squadre del ranking del Circuito Elite. Ad avere la meglio compagine romana (Federico Frisari, Elia Morandotti, Mikah isaiah Blackwell, Andrea Valentini) che ha sconfitto i Leopardi 3×3 (Alberto Del Prete, Niccolò Piccionne, Manolo Luigi Perella, Giogio Manna) 22-12.

Nel Torneo Femminile le DKB 3×3 (Jolie Annie Cornelie, Sarah Sagerer, Maria Espin De Sancho, Raelin Marie D’Alie) hanno avuto la meglio in finale su Team Up 3×3 (Meriem Nasraoui, Angelica Tibé, Ierene Radice, Ludovica Albanelli), aggiudicandosi tutti e tre i tornei Master giocati fino a questo momento.

Elia Morandotti MVP del torneo Maschile, Jolie Annie Cornelie di quello Femminile.



In Piazza 4 Novembre è stata presente anche Estathé®, che ha intrattenuto il pubblico di appassionati e turisti con la sua irrefrenabile allegria e voglia di divertirsi, proponendo animazioni e momenti di gioco, rinfrescando tutti con il suo gusto unico ed inconfondibile, quest’anno anche nella versione Estathé® Sport.

Al Torneo Armana (Categoria Top) che si è giocato a Tortona, nella manifestazione maschile gli Arise 3×3 (Alessandro Biaggini, Lorenzo Beltrami, Vladyslav Radchenko, Federico Tosi) hanno battuto in finale la formazione di casa degli Evolution Academy 13-10. Nel torneo Femminile successo per le Pow(h)er (Alice Peserico, Chiara Fusari, Agnese Bevolo, Ilaria Cavazzuti), che hanno sconfitto in finale 14-13 Tiralaunabomba Red.

Come nell’edizione passata, l’Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit è suddiviso in due circuiti distinti: il Circuito Elite, di cui fanno parte i tornei Master e i Top, e il Circuito Classic. Una struttura pensata per valorizzare ogni sfida e permettere a ogni team di scegliere il percorso più adatto. Qui l’elenco completo dei tornei dell’Estathé® 3×3 Italia 2026.

Centrale la presenza dell’attività giovanile all’interno del circuito, a sottolineare il senso di appartenenza al mondo 3×3 e la voglia di avere un tour inclusivo e coinvolgente. Come per il Circuito Open, anche a livello giovanile è previsto un sistema di ranking regionale e le tappe Master e Top includeranno obbligatoriamente l’attività giovanile.

Il Gruppo Ferrero da cinque anni, con il proprio marchio Estathé®, è Title Sponsor della manifestazione. Estathé®, che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, sarà presente in tutte le iniziative e le tappe del circuito 2026.

L’Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit toccherà 19 regioni italiane per un totale di oltre 130 tornei, fino ad arrivare alle Estathé® 3×3 Italia Finals che dal 29 luglio al 1° agosto assegneranno a Riccione i titoli maschili e femminili per le categorie Open e Giovanili (Under 14, Under 16 e Under 18).

Gli aggiornamenti sull’evento e sul circuito Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026 saranno disponibili sul sito ufficiale 3x3italia.fip.it, sulla pagina Instagram 3x3ita e su quella Facebook 3×3 Italia (hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé®). Tutte le statistiche delle gare del circuito su FIP Stats.