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Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026: nel weekend il 3vs3 città di Urbino e il Torneo il Campetto

Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026: nel weekend il 3vs3 città di Urbino e il Torneo il Campetto

Primo fine settimana senza “Master”: in programma due eventi nella cittadina marchigiana, entrambi Tornei della Categoria Top
5 min

Prosegue il tour nella Penisola dell’Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit, il circuito dedicato all’attività 3×3 Open e Giovanile organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport.

Primo fine settimana senza “Master”; nel Circuito Elite sono in programma il Torneo Il Campetto (20-21 giugno) a Carbonara al Ticino e il 3vs3 Città di Urbino (19-21 giugno) nella cittadina marchigiana, entrambi Tornei della Categoria Top.

In Borgo Mercatale ad Urbino sarà presente anche Estathé®, che intratterrà il pubblico di appassionati e turisti con la sua irrefrenabile allegria e voglia di divertirsi, proponendo animazioni e momenti di gioco, rinfrescando tutti con il suo gusto unico ed inconfondibile, quest’anno anche nella versione Estathé® Sport.

Il Torneo Il Campetto mette in palio un pass per il 3×3 FIBA Challenger di Novi Sad, in Serbia, in programma il 19 e 20 luglio. Le gare della domenica pomeriggio del Lite Quest saranno trasmesse in diretta streaming sul canale youtube Italbasket.

Ricco di eventi il Circuito ClassicTorneo Dei Bar (Fidenza, 17-21 giugno), The Cage (Scafati, 18-21 giugno), Overtime Festival FDC3x3 (Mestre, 19-20 giugno), Mugello (Borgo San Lorenzo, 19-21 giugno), Who’s Got Next Siracusa (Siracusa, 19-21 giugno) , Vico Basket Day (Vico Equense, 19-21 giugno), Parma Summer Games (Parma, 20 giugno), Ballerz 3on3 (Molfetta, 20-21 giugno), Aprica Hoop Summer (Aprica, 20-21 giugno), Serrada 3×3 (Serrada, 20 giugno), Geopower Tournament (Pomarance , 20-21 giugno), Roma 70 Tournament (Roma, 20 giugno), King of Braccini (Torino , 21 giugno).

Come nell’edizione passata, l’Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit è suddiviso in due circuiti distinti: il Circuito Elite, di cui fanno parte i tornei Master e i Top, e il Circuito Classic. Una struttura pensata per valorizzare ogni sfida e permettere a ogni team di scegliere il percorso più adatto.

Centrale la presenza dell’attività giovanile all’interno del circuito, a sottolineare il senso di appartenenza al mondo 3×3 e la voglia di avere un tour inclusivo e coinvolgente. Come per il Circuito Open, anche a livello giovanile è previsto un sistema di ranking regionale e le tappe Master e Top includeranno obbligatoriamente l’attività giovanile.

Il Gruppo Ferrero da cinque anni, con il proprio marchio Estathé®, è Title Sponsor della manifestazione. Estathé®, che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, sarà presente in tutte le iniziative e le tappe del circuito 2026.

L’Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit toccherà 19 regioni italiane per un totale di oltre 130 tornei, fino ad arrivare alle Estathé® 3×3 Italia Finals che dal 29 luglio al 1° agosto assegneranno a Riccione i titoli maschili e femminili per le categorie Open e Giovanili (Under 14Under 16 e Under 18).

Gli aggiornamenti sull’evento e sul circuito Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026 saranno disponibili sul sito ufficiale 3x3italia.fip.it, sulla pagina Instagram 3x3ita e su quella Facebook 3×3 Italia (hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé®). Tutte le statistiche delle gare del circuito su FIP Stats.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di 3x3 Italia

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