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Estathé 3x3: tanti i tornei nel weekend. Nel circuito élite anche il Soncino

Estathé 3x3: tanti i tornei nel weekend. Nel circuito élite anche il Soncino

Il fine settimana non prevede Tornei Master nel Circuito Elite, ma vedrà disputarsi ben otto competizioni
7 min

Con la fine di giugno si conclude il primo mese di tornei dell’Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit, il circuito dedicato all’attività 3×3 Open e Giovanile organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport.

Il weekend non prevede Tornei Master nel Circuito Elite, ma vedrà disputarsi ben otto tornei TopStreetgames Novara (Novara, 20-28 giugno), Downtown (Aprilia, 22-27 giugno), All Star Colosseum (Roma, 23-28 giugno), GSL – Gragnano Summer League(Gragnano, 26-28 giugno), Livorno 3×3 (Livorno, 27-28 giugno), Soncino 3×3 (Soncino, 28 giugno) Royal Rumball (Civezzano, 27-28 giugno) e SandRimini 2026 (Rimini, 27 giugno).

La splendida Rocca Sforzesca di Soncino, in via Ferrari Enea, farà da cornice alla prima edizione del Soncino 3×3, evento in cui sarà presente anche Estathé® per intrattenere il pubblico di appassionati e turisti con la sua irrefrenabile allegria e voglia di divertirsi, proponendo animazioni e momenti di gioco, rinfrescando tutti con il suo gusto unico ed inconfondibile, quest’anno anche nella versione Estathé® Sport.

Dai Quarti di finale le gare del Soncino 3×3 saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Twitch Italbasket.

Tanti anche gli appuntamenti nel Circuito ClassicNo Look Tournament (Ronchi di Campanile, 23-27 giugno), TVB – Torneo Valdarno Basket (Terranuova Bracciolini, 24-27 giugno), Street Cage (Bastia Umbra, 25-28 giugno), Amerigo (Belpasso, 26-28 giugno), Rebound (Cagliari, 26-27 giugno), BeAble 3X3 Street Event Tour (Cantù, 27 giugno), Lario Academy 3×3 (Cadorago, 27-28 giugno), Drink’N’Dunk (Torino, 27-28 giugno), Dolomiti 3X3 – Rovereto (Rovereto, 27 giugno), Street Basket Ceranova 2° Memorial Luca Bruno  (Ceranova, 28 giugno).

Qui l’elenco completo dei tornei dell’Estathé® 3×3 Italia 2026.

Come nell’edizione passata, l’Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit è suddiviso in due circuiti distinti: il Circuito Elite, di cui fanno parte i tornei Master e i Top, e il Circuito Classic. Una struttura pensata per valorizzare ogni sfida e permettere a ogni team di scegliere il percorso più adatto.

Centrale la presenza dell’attività giovanile all’interno del circuito, a sottolineare il senso di appartenenza al mondo 3×3 e la voglia di avere un tour inclusivo e coinvolgente. Come per il Circuito Open, anche a livello giovanile è previsto un sistema di ranking regionale (clicca QUI per il regolamento) e le tappe Master e Top includeranno obbligatoriamente l’attività giovanile.

Il Gruppo Ferrero da cinque anni, con il proprio marchio Estathé®, è Title Sponsor della manifestazione. Estathé®, che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, sarà presente in tutte le iniziative e le tappe del circuito 2026.

L’Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit toccherà 19 regioni italiane per un totale di oltre 130 tornei, fino ad arrivare alle Estathé® 3×3 Italia Finals che dal 29 luglio al 1° agosto assegneranno a Riccione i titoli maschili e femminili per le categorie Open e Giovanili (Under 14Under 16 e Under 18).

Gli aggiornamenti sull’evento e sul circuito Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026 saranno disponibili sul sito ufficiale 3x3italia.fip.it, sulla pagina Instagram 3x3ita e su quella Facebook 3×3 Italia (hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé®). Tutte le statistiche delle gare del circuito su FIP Stats.

IL TITLE SPONSOR DEL CIRCUITO

Estathé® dal 1972 disseta la voglia di sport. Avvicinarsi al basket 3×3 rappresenta per Estathé® l’opportunità di esprimere tutta la sua anima solare. Essere sul territorio da nord a sud della penisola con il Basket 3×3 significa vicinanza a chi pratica il basket, non solo come attività agonistica, ma soprattutto come gioco che muove i suoi primi passi nelle piazze, nei cortili, nei rioni di grandi città ma anche di quelle cittadine della bella provincia italiana, uno sport immediato coinvolgente e socializzante, un pallone un canestro e tanti amici.

Estathé® e Street Basket: una passione da mettere in piazza.

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