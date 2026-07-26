Nel weekend il torneo Stepback a Jesolo

Per l’Estathé® 3×3 Italia Street basket Circuit, il circuito dedicato all’attività 3×3 Open e Giovanile organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport, ultimi due weekend di tornei prima delle Finals di Riccione. Nel fine settimana l’evento principale si gioca a Jesolo, dove è in programma la nona edizione dello StepBack, sesto Master della stagione. Per la prima volta il torneo lascia la sede di Marano Vicentino e sbarca nella piazza più importante della località balneare veneta, Piazza Mazzini.

Nel corso dell’evento sarà presente anche Estathé®, che intratterrà il pubblico di appassionati e turisti con la sua irrefrenabile allegria e voglia di divertirsi, proponendo momenti di gioco e rinfrescando tutti con il suo gusto unico ed inconfondibile, quest’anno anche nella versione Estathé® Sport, la nuova bevanda per sportivi con Sali minerali. Dai quarti di finale le gare dello StepBack saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube Italbasket.

Nel Circuito Elite anche 3X3 Elite Sardinia (Cagliari, 16-19 luglio), Zito 3×3 (Montesilvano, 17-19 luglio), Tigu 3×3 (Lavagna, 17 luglio), Who’s Got Next (Catania, 17-19 luglio) e Naples Ball Tribe 3×3 (Napoli, 18-19 luglio).

Ricco il programma nel Circuito Classic: 24 Hoops (Marina di Ragusa, 16-19 luglio), 3×3 Nine Street Basketball (Montebelluna, 17-19 luglio), Trecontrotre 2026 (Palestrina, 17-19 luglio), Tigu3x3 Classic (Lavagna, 17-19 luglio), Spritz Party 3×3 (Ciserano, 17-19 luglio), Marina di Castagneto Summer Cup (Castagneto, 17-19 luglio), 3vs3 Arcidosso Boars (Arcidosso, 17-19 luglio), Dolomiti Basket Altitude (Merano, 18 luglio), 3×3 M&B basketball (Brusciano, 18-19 luglio), Torneo Freaks 3×3 Xmasters (Senigallia, 17-19 luglio), DAT Home (Perugia, 18-19 luglio), The Titans Tribe (Riccione, 19 luglio).

Qui l’elenco completo dei tornei dell’Estathé® 3×3 Italia 2026

Come nell’edizione passata, l’Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit è suddiviso in due circuiti distinti: il Circuito Elite, di cui fanno parte i tornei Master e i Top, e il Circuito Classic. Una struttura pensata per valorizzare ogni sfida e permettere a ogni team di scegliere il percorso più adatto.

Centrale la presenza dell’attività giovanile all’interno del circuito, a sottolineare il senso di appartenenza al mondo 3×3 e la voglia di avere un tour inclusivo e coinvolgente. Come per il Circuito Open, anche a livello giovanile è previsto un sistema di ranking regionale e le tappe Master e Top includeranno obbligatoriamente l’attività giovanile.

Il Gruppo Ferrero da cinque anni, con il proprio marchio Estathé®, è Title Sponsor della manifestazione. Estathé®, che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, sarà presente in tutte le iniziative e le tappe del circuito 2026.

L’Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit toccherà 19 regioni italiane per un totale di oltre 130 tornei, fino ad arrivare alle Estathé® 3×3 Italia Finals che dal 29 luglio al 1° agosto assegneranno a Riccione i titoli maschili e femminili per le categorie Open e Giovanili (Under 14, Under 16 e Under 18).

Gli aggiornamenti sull’evento e sul circuito Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026 saranno disponibili sul sito ufficiale 3x3italia.fip.it, sulla pagina Instagram 3x3ita e su quella Facebook 3×3 Italia (hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé®). Tutte le statistiche delle gare del circuito su FIP Stats.

IL TITLE SPONSOR DEL CIRCUITO

Estathé® dal 1972 disseta la voglia di sport. Avvicinarsi al basket 3×3 rappresenta per Estathé® l’opportunità di esprimere tutta la sua anima solare. Essere sul territorio da nord a sud della penisola con il Basket 3×3 significa vicinanza a chi pratica il basket, non solo come attività agonistica, ma soprattutto come gioco che muove i suoi primi passi nelle piazze, nei cortili, nei rioni di grandi città ma anche di quelle cittadine della bella provincia italiana, uno sport immediato coinvolgente e socializzante, un pallone un canestro e tanti amici.