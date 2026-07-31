Finals Under 14, Caffè Latte e Le iene Campioni d’Italia. Le congratulazioni del presidente Petrucci

Nelle Estathé® 3×3 Italia Finals che si stanno giocando a Riccione, nel Torneo Maschile la squadra veneta (Tommaso Ravagnan, Elia Marella, Andrea Pizzato, Fulfiment Augustine Eguasa) ha battuto in finale la formazione piemontese dei Detersivi Rotanti (Lorenzo Vische, Mattia Salussolia, David Grossi, Ysiet Ricardo Iozzia) 21-11. Al terzo posto Tigu 3×3, in rappresentanza dell’Emilia-Romagna.

Nel Torneo Femminile, le ragazze del Friuli Venezia Giulia (Mia Bastianelli, Martina Codia, Sofia Purger, Vittoria Tosolin) hanno superato le squadra veneta No stress solo strass (Anna Frigo, Giorgia Fantinato, Allegra Gasparini, Chiara Sbrissa) 13-10. Starting Four (Marche) al terzo posto. MVP nel Torneo Maschile Fulfiment Augustine Eguasa (Caffè Latte), in quello Femminile Vittoria Tosolin (Le iene).

A premiare squadre e MVP Marco Petrini, responsabile Settore 3×3 Giovanile della Federazione Italiana Pallacanestro.

Oggi al via anche le Finali Nazionali Under 16. Nella mattinata del 31 luglio la Fase Finale che assegnerà i titoli U16. Le gare sul campo principale, a partire dai quarti di finale, saranno trasmesse in diretta streaming sul canale youtube Italbasket. Statistiche su FIP Stats.

Le Estathé® 3×3 Italia Finals 2026 sono un evento patrocinato dal Comune di Riccione e rientrano nel cartellone degli eventi sportivi sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna per la valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica.

Gli aggiornamenti sull’evento e sul circuito Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026 sono disponibili sul sito ufficiale 3x3italia.fip.it, sulla pagina Instagram 3x3ita e su quella Facebook 3×3 Italia (hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé®). L’Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit ha toccato 19 regioni italiane per un totale di oltre 130 tornei.

Per il quinto anno consecutivo il Title Sponsor del 3×3 Italia Streetbasket Circuit è Estathé®, marchio del Gruppo Ferrero che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, senza dimenticare il divertimento. Estathé®, che è stato protagonista nelle varie tappe del circuito, sarà presente anche all’atto conclusivo di Riccione, intrattenendo il pubblico di appassionati e turisti con la sua irrefrenabile allegria e voglia di divertirsi, proponendo momenti di gioco e rinfrescando tutti con il suo gusto unico ed inconfondibile, quest’anno anche nella versione Estathé® Sport, la nuova bevanda per sportivi con sali minerali.

I tabellini delle Finali 1°-2° posto

Finale Maschile

Detersivi Rotanti (Piemonte)-Caffè latte (Veneto) 11-21

Detersivi Rotanti (Piemonte): Vische 6, Salussolia, Grossi 4, Iozzia 1

Caffè latte (Veneto): Ravagnan 2, Marella 3, Pizzato 2, Augustine Eguasa 14

Finale Femminile

Le iene (FVG)-No stress solo strass (Veneto) 13-10

Le iene (FVG): Bastianelli 2, Codia 4, Purger 1, Tosolin 6

No stress solo strass (Veneto): Frigo 1, Fantinato, Gasparini 3, Sbrissa 6

I risultati della Fase ad eliminazione diretta

Under 14 Maschile

Quarti di Finale

Tigu 3×3 (Emilia Romagna)-Full Court Caos (Lombardia) 21-7

Magari si vince (Toscana)-Detersivi Rotanti (Piemonte) 13-14

Patatinaikos (Marche)-Avellino Basket (Campania) 21-7

Caffè latte (Veneto)-Avengers (Liguria) 14-3

Semifinali

Tigu 3×3 (Emilia Romagna)-Detersivi Rotanti (Piemonte) 14-21

Patatinaikos (Marche)-Caffè latte (Veneto) 9-21

Finale 1°-2° posto

Detersivi Rotanti (Piemonte)-Caffè latte (Veneto) 11-21

Finale 3°-4° posto

Tigu 3×3 (Emilia Romagna)-Patatinaikos (Marche) 16-14

Under 14 Femminile

Quarti di Finale

Zero idee (Sardegna)- Le lunghe (Lombardia) 10-11

Le iene (FVG)-Pink Angiulli Bari (Puglia) 12-9

Starting Four (Marche)-Le number one (Campania) 8-3

No stress solo strass (Veneto)-Molise Basket Team (Molise) 15-7

Semifinali

Le lunghe (Lombardia)-Le iene (FVG) 4-12

Starting Four (Marche)-No stress solo strass (Veneto) 7-15

Finale 1°-2° posto

Le iene (FVG)-No stress solo strass (Veneto) 13-10

Finale 3°-4° posto

Le lunghe (Lombardia)-Starting Four (Marche) 0-13