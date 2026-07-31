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venerdì 31 luglio 2026
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A Como 3X3 il Circuito Classic. Lombardi qualificati al Challenger insieme agli NKR21 e NKR21 Viola

A Como 3X3 il Circuito Classic. Lombardi qualificati al Challenger insieme agli NKR21 e NKR21 Viola

I Como 3X3 sono i vincitori del Circuito Classic dell’Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026!
2 min

Nelle Estathé® 3×3 Italia Finals in corso di svolgimento a Riccione, i Como 3X3 (Alessio Trezzi, Giacomo Bargna, Phuwin Simone Verga, Angelo Bassi) hanno battuto in finale i NKR21 (Michele Sarcinella, Francesco Alberto Rapini, Ildebrando Monaci, Francesco Romanelli) 12-21. Le due squadre si sono guadagnate, insieme a, NKR21 Viola, terza del Circuito Classic il diritto di partecipare al Challenger che qualifica alle Estathé® 3×3 Italia Finals del Circuito Elite.

Il tabellino della Finale  1°- 2° posto 
NKR21-Como 3X3 12-21 
NKR21: Sarcinella 2, Rapini 9, Monaci, Romanelli 1
 Como 3X3: Trezzi 2, Bargna 11, Verga 4, Bassi 4

Il tabellino della Finale  3°- 4° posto
NKR21 Viola-Upol 3X3 9-4
NKR21 Viola: Antonini 3, Bracciocurti, Di Castro 3, Ghirlanda 3
Upol 3X3: Salaris 2, Pelizzardi 2, Cacitti, Trabacca

I gironi del Challenger Elite
 Girone A: The Goat Torino, Latin Lovers, I Bimbi Di Ludo 
Girone B: The Goat, Schiocchi Good Fellas, Como 3X3
Girone C: Lions Team, Muli Sanremesi, NKR21
Girone D: Tigu Black, Tiralaunabomba Evo, NKR21 Viola

Classic 
Girone A 
Freaks Masters-Upol 3X3 12-21 
NKR21-Fadeaway Orange 14-10 
NKR21-Upol 3X3 21-11
 Freaks Masters-Fadeaway Orange 8-21 
NKR21-Freaks Masters 21-17
 Upol 3X3 -Fadeaway Orange 18-13

Classifica
 NKR21 3 (3/0) 
Upol 3X3 2 (2/1) 
Fadeaway Orange 1 (1/2) 
Freaks Masters 0 (0/3)

Girone B
 Bologna-Fastidi & Dolori 19-18 
NKR21 Viola-Como 3X3 9-17 
NKR21 Viola-Fastidi & Dolori 21-9 
Bologna-Como 3X3 12-16 
NKR21 Viola-Bologna 19-16 
Fastidi & Dolori-Como 3X3 13-22

Classifica 
Como 3X3 3 (3/0)
 NKR21 Viola 2 (2/1) 
Bologna 1 (1/2)
 Fastidi & Dolori 0 (0/3)

Semifinali
NKR21-NKR21 Viola 17-16
Como 3×3-Upol 3X3 21-5

Finale 1°- 2° posto
NKR21-Como 3X3 12-21

Finale 3°- 4° posto
NKR21 Viola- Upol 3X3 

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