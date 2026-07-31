A Como 3X3 il Circuito Classic. Lombardi qualificati al Challenger insieme agli NKR21 e NKR21 Viola
Nelle Estathé® 3×3 Italia Finals in corso di svolgimento a Riccione, i Como 3X3 (Alessio Trezzi, Giacomo Bargna, Phuwin Simone Verga, Angelo Bassi) hanno battuto in finale i NKR21 (Michele Sarcinella, Francesco Alberto Rapini, Ildebrando Monaci, Francesco Romanelli) 12-21. Le due squadre si sono guadagnate, insieme a, NKR21 Viola, terza del Circuito Classic il diritto di partecipare al Challenger che qualifica alle Estathé® 3×3 Italia Finals del Circuito Elite.
Il tabellino della Finale
1°- 2° posto
NKR21-Como 3X3 12-21
NKR21: Sarcinella 2, Rapini 9, Monaci, Romanelli 1
Como 3X3: Trezzi 2, Bargna 11, Verga 4, Bassi 4
Il tabellino della Finale 3°- 4° posto
NKR21 Viola-Upol 3X3 9-4
NKR21 Viola: Antonini 3, Bracciocurti, Di Castro 3, Ghirlanda 3
Upol 3X3: Salaris 2, Pelizzardi 2, Cacitti, Trabacca
I gironi del Challenger Elite
Girone A: The Goat Torino, Latin Lovers, I Bimbi Di Ludo
Girone B: The Goat, Schiocchi Good Fellas, Como 3X3
Girone C: Lions Team, Muli Sanremesi, NKR21
Girone D: Tigu Black, Tiralaunabomba Evo, NKR21 Viola
Classic
Girone A
Freaks Masters-Upol 3X3 12-21
NKR21-Fadeaway Orange 14-10
NKR21-Upol 3X3 21-11
Freaks Masters-Fadeaway Orange 8-21
NKR21-Freaks Masters 21-17
Upol 3X3 -Fadeaway Orange 18-13
Classifica
NKR21 3 (3/0)
Upol 3X3 2 (2/1)
Fadeaway Orange 1 (1/2)
Freaks Masters 0 (0/3)
Girone B
Bologna-Fastidi & Dolori 19-18
NKR21 Viola-Como 3X3 9-17
NKR21 Viola-Fastidi & Dolori 21-9
Bologna-Como 3X3 12-16
NKR21 Viola-Bologna 19-16
Fastidi & Dolori-Como 3X3 13-22
Classifica
Como 3X3 3 (3/0)
NKR21 Viola 2 (2/1)
Bologna 1 (1/2)
Fastidi & Dolori 0 (0/3)
Semifinali
NKR21-NKR21 Viola 17-16
Como 3×3-Upol 3X3 21-5
Finale 1°- 2° posto
NKR21-Como 3X3 12-21
Finale 3°- 4° posto
NKR21 Viola- Upol 3X3