L’EstaThé 3x3 Italia Streetcircuit arriva a Riccione: le Finals dopo 130 tornei lungo tutta la penisola

RICCIONE – È partito da Alba lo scorso 30 maggio con un carico di attese e speranze, è arrivato a Riccione dopo aver raccontato 130 tornei dislocati lungo tutta la penisola, a riprova di un coinvolgimento crescente che rende l’EstaThé 3x3 Italia Streetcircuit uno degli appuntamenti sportivi più cool dell’intera estate. “D’altronde il nome stesso della stagione in cui siamo ben si sposa con quella che è la nostra filosofia”, spiega Fabrizio Gavelli , Presidente e Amministratore Delegato di Ferrero Italia. “EstaThé e estate sono un connubio perfetto e sinceramente non potremmo trovare un posto migliore dove poter concludere questo bellissimo percorso cominciato a fine maggio davanti alla nostra azienda. Ferrero è partner da 5 anni del circuito nazionale 3x3 perché crediamo nei valori che trasmette: rispetto, inclusione, conoscenza reciproca e divertimento, che vengono prima del risultato. Quest’anno peraltro in occasione della manifestazione abbiamo voluto proporre anche una nuova bevanda, denominata “EstaThé Sport”, una versione integrata con sali minerali per aiutare il recupero dopo lo sforzo fisico, e lo abbiamo fatto perché crediamo fortemente nel progetto e nella voglia di unire sport e benessere”.

Master Group Sport sostiene l’EstaThé 3x3 Italia Streetcircuit

Master Group Sport ha sostenuto ancora una volta con convinzione il percorso di l’EstaThé 3x3 Italia Streetcircuit, le cui Finals di Riccione rappresentano soltanto l’ultima pietra di una costruzione che parte da lontano. “Questa sesta edizione ci ha permesso di toccare ancora più luoghi e piazze del nostro Paese, ed è stato un percorso bellissimo”, spiega Andrea Santa Maria, Direttore Generale di Master Group Sport. “I numeri sono in crescita, così come i partecipanti a quella che è diventata ormai una manifestazione consolidata nel panorama estivo nazionale. Da parte mia un ringraziamento va a tutti i partner che hanno deciso di unirci a noi, raccogliendo l’invito della FIP, aiutando la crescita di tutto il movimento. In modo particolare un grazie lo rivolgo al Gruppo Ferrero, da 5 anni al nostro fianco con il title sponsor EstaThé ad accompagnarci in ogni passo”.

I risultati dei tornei Under 18

La mattinata ha visto la conclusione dei tornei Under 18: quello maschile è stato vinto da i Marabutti (Piemonte), che in finale hanno battuto Quattromura (Toscana). Il torneo femminile se lo sono aggiudicato le ragazze di Sistema Rosa Pordenone (Friuli Venezia Giulia) superando nell’atto conclusivo Zito 3x3 (Abruzzo). Dalle 13 via ai quarti di finale Open, in diretta sul canale YouTube della FIP.