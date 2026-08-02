All Star e DKB vincono l’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026!
RICCIONE - Dopo un tour di due mesi, con oltre 130 tappe giocate in 19 Regioni d’Italia, si è conclusa a Riccione la sesta edizione dell’Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit, il circuito dedicato all’attività 3×3 Open e Giovanile organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport. Nelle Estathé® 3×3 Italia Finals giocate in Piazzale Roma, ad aggiudicarsi i titoli sono stati All Star 3×3 nel Torneo Maschile, con Federico Frisari, Elia Morandotti, Mikah Isaiah Blackwell, Andrea Valentini e DKB 3×3, con Jodie Anne Cornelie, Sarah Sagerer, Maria Espin De Sancho, Rae Lin D’Alie, in quello Femminile.
Ai vincitori anche il pass per il Fiba 3x3 World Tour
Con la vittoria nel circuito inoltre gli All Star 3×3 si sono guadagnati un pass per la tappa di Macao (17-18 ottobre) del FIBA 3×3 World Tour, il tour più importante al mondo del 3×3.
Nella Finale Maschile la formazione romana ha superato 21-17 Tortona 3×3 (Flavio Gay, Gian Paolo Almansi, Lorenzo Lovato, Daniele Pesenato) in una gara dalla grande intensità: protagonisti da una parte e dall’altra Mikah Isaiah Blackwell e Flavio Gay, entrambi autori di 11 punti.
Finale bellissima quella femminile. Tra DKB e FDC Playsport (Milena Mioni, Alessia Coccato, Alessandra Boccardo, Alice Recanati) l’equilibrio si è rotto solo negli ultimi secondi con i 4 canestri consecutivi di Sarah Sagerer. MVP del Torneo Maschile Mikah Isaiah Blackwell (All Star 3×3), in quello femminile Rae Lin D’Alie (DKB 3×3).
Dopo il successo dello scorso anno, la località romagnola ha visto protagoniste nello stesso palcoscenico atleti Senior e atleti Giovanili (finali Under 14, Under 16, ed Under 18, Maschili e Femminili), a dimostrazione di un tour sempre più inclusivo e coinvolgente a sottolineare il senso di appartenenza al mondo 3×3. Title Sponsor del 3×3 Italia Streetbasket Circuit per il quinto anno consecutivo, Estathé®, marchio del Gruppo Ferrero che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, senza dimenticare il divertimento.
Estathé® sempre protagonista
Estathé®, che è stato protagonista nelle varie tappe del circuito, è stato presente anche all’atto conclusivo di Riccione, intrattenendo il pubblico di appassionati e turisti con la sua irrefrenabile allegria e voglia di divertirsi, proponendo momenti di gioco e rinfrescando tutti con il suo gusto unico ed inconfondibile, quest’anno anche nella versione Estathé® Sport, la nuova bevanda per sportivi con sali minerali. Le Estathé® 3×3 Italia Finals 2026 sono state patrocinate dal Comune di Riccione e rientravano nel cartellone degli eventi sportivi sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna per la valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica.
I tabellini delle Finali
Maschile
Tortona 3×3-All Star 3×3 17-21
Tortona 3×3: Gay 11, Almansi 2, Lovato 3, Pesenato 1
All Star 3×3: Frisari 3, Morandotti 5, Blackwell 11, Valentini 2
Femminile
DKB 3×3-FDC Playsport 14-11
DKB 3×3: Cornelie 1, Sagerer 6, Espin De Sancho 3, D’Alie 4
FDC Playsport: Mioni 1, Coccato 2, Boccardo 1, Recanati 7
I premi individuali
MVP: Mikah Isaiah Blackwell (All Star 3×3), Rae Lin D’Alie (DKB 3×3)
Migliori realizzatori: Flavio Gay (Tortona 3×3), Alice Recanati (FDC Playsport)
Migliori tiratori da due: Flavio Gay (Tortona 3×3), Ludovica Tumeo (The Goat Torino)
Miglior rimbalzisti: Andrea Valentini (All Star 3×3), Rae Lin D’Alie (DKB 3×3)
Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026
Le squadre del Torneo Maschile
Girone A: Tortona 3×3, The Hood, Big Crew Milano, Schiocchi Goodfellas
Girone B: All Star 3×3, Eka Heroes Black, TeamUp 3×3, The Goat Torino
Girone C: Bologna Campas, Leopardi 3×3, Evolution Academy, Zito 3×3
Girone D: Big Crew Lecco, FDB 3×3, EKA Heroes Red, Bronx Legendz
I risultati della Fase ad eliminazione diretta
Quarti di finale
Tortona 3×3-Bologna Campas 21-15
Bronx Legendz-Teamup 3×3 9-21
All Star 3×3-Big Crew Lecco 20-15
Evolution Academy-Big Crew Milano 16-18
Semifinali
Tortona 3×3-Teamup 3×3 21-13
All Star 3×3-Big Crew Milano 21-18
Finale
Tortona 3×3-All Star 3×3 17-21
Le squadre del Torneo Femminile
Girone A: The Goat Torino, Zone Plus, The Goat
Girone B: DKB 3×3, Tiralaunabomba Red, TeamUp 3×3
Girone C: FDC Playsport, SquareDat, Bronx Legendz
Girone D: Tigu 3×3, All Star, Zone Plus Black
I risultati della Fase ad eliminazione diretta
Quarti di finale
The Goat Torino-SquareDat 15-17
All Star 3×3-DKB 3×3 14-15
Teamup 3×3-Tigu 3×3 16-13
FDC Playsport-Zone Plus 13-10
Semifinali
SquareDat-DKB 3×3 5-21
TeamUp 3×3-FDC Playsport 9-20
Finale
DKB 3×3-FDC Playsport 14-11