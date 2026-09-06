Mondiale 3x3, conclusa edizione in Serbia. Tra due anni in Slovenia

Bagaglio di esperienza per la Nazionale femminile sorde, rientrata in Italia

3 min

Pubblicato il 06.09.2026, 14:14

E’ giunta al termine l’avventura della Nazionale femminile sorde, che rientra in Italia con un’esperienza in più nel bagaglio tecnico ed umano delle ragazze. Con una formazione molto giovane - tre delle quattro atlete selezionate erano under 25, la più giovane del 2009 – era prevedibile pagare dazio contro formazioni che presentavano giocatrici forti, molte delle quali veterane del mondo dei sordi. Ha vinto l’Ucraina, su entrambe i fronti, sia maschile che femminile, a testimonianza che il carattere di questi ragazzi riesce a reagire, attraverso lo sport, di fronte al dramma che sta devastando il loro paese. Fra le donne, argento alla Polonia e bronzo alla Grecia. Fra i maschi, seconda la Serbia che in finale ha dovuto cedere l’oro di fronte ad un pubblico straordinario, mentre terzo si è piazzato il Venezuela, un bel premio per il lunghissimo viaggio affrontato. Le azzurre del nuovo coach Mauro Procaccini – Viola Strazzari (2001), Karola Ziccardi (2003), Simona Cascio (1989) e Cecilia Oliva (2009) - hanno mancato i quarti per un soffio, perdendo la sfida decisiva con la Polonia per soli tre punti; si sono rifatte poi nel girone consolatorio, uscendo imbattute. Non basta a lenire il dispiacere per un sogno mancato ma il futuro è roseo: “Per me è stato il primo passo nella conoscenza di questa realtà e anche delle mie ragazze, ci siamo confrontati e capiti, siamo qui per crescere in un percorso che sarà molto lungo, ma sono felicissimo di questa scelta. Abbiamo portato in Serbia e scoperto ragazze molto giovani che possono competere a livelli alti e questo è motivo di grande orgoglio”.

Un mondo quello dei cestisti sordi che ha piacevolmente sorpreso Procaccini: “Mi sono reso conto che ci sono molti ragazzi che forse non hanno l’opportunità di confrontarsi con gente più forte di loro o di pari livello, ed è un peccato, ma ho visto talento notevole e squadre dell’est con ragazzi interessantissimi”.

Per questo è così prezioso il sostegno degli sponsor che hanno permesso alla Nazionale sorde di partecipare a questa competizione mondiale: Cosmesi Italia, La Saponaria, Ceramiche Rodolfo, Banca di Pesaro, Fondazione Meuccia Severi.

Già noto il nome della località che ospiterà la prossima edizione fra due anni: Kranjska Gora, in Slovenia.


 

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS