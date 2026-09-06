Mondiale 3x3, conclusa edizione in Serbia. Tra due anni in Slovenia

E’ giunta al termine l’avventura della Nazionale femminile sorde, che rientra in Italia con un’esperienza in più nel bagaglio tecnico ed umano delle ragazze. Con una formazione molto giovane - tre delle quattro atlete selezionate erano under 25, la più giovane del 2009 – era prevedibile pagare dazio contro formazioni che presentavano giocatrici forti, molte delle quali veterane del mondo dei sordi. Ha vinto l’Ucraina, su entrambe i fronti, sia maschile che femminile, a testimonianza che il carattere di questi ragazzi riesce a reagire, attraverso lo sport, di fronte al dramma che sta devastando il loro paese. Fra le donne, argento alla Polonia e bronzo alla Grecia. Fra i maschi, seconda la Serbia che in finale ha dovuto cedere l’oro di fronte ad un pubblico straordinario, mentre terzo si è piazzato il Venezuela, un bel premio per il lunghissimo viaggio affrontato. Le azzurre del nuovo coach Mauro Procaccini – Viola Strazzari (2001), Karola Ziccardi (2003), Simona Cascio (1989) e Cecilia Oliva (2009) - hanno mancato i quarti per un soffio, perdendo la sfida decisiva con la Polonia per soli tre punti; si sono rifatte poi nel girone consolatorio, uscendo imbattute. Non basta a lenire il dispiacere per un sogno mancato ma il futuro è roseo: “Per me è stato il primo passo nella conoscenza di questa realtà e anche delle mie ragazze, ci siamo confrontati e capiti, siamo qui per crescere in un percorso che sarà molto lungo, ma sono felicissimo di questa scelta. Abbiamo portato in Serbia e scoperto ragazze molto giovani che possono competere a livelli alti e questo è motivo di grande orgoglio”.