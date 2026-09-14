BC Roma, il cammino in Eurocup: date, avversari e calendario della regular season
Inizia una nuova era per il basket capitolino. La neonata BC Roma Spqr, l'ambizioso progetto guidato da Donnie Nelson e Luka Doncic con in campo il talento di Nico Mannion, è pronta per il suo debutto assoluto in EuroCup. I ragazzi di coach Magro proveranno dunque ad affermarsi immediatamente sia in patria che a livello continentale dove li attendono avversari temibili su un grande palcoscenico. L'obiettivo sarà quello di trovare continuità e staccare il pass del girone D per la fase successiva, ecco chi sfideranno tra PalaTiziano e tutte le trasferte.
EuroCup: date, orari e avversari della BC Roma
30 settembre 2026 Bahçesehir Basketball (Turchia) - BC Roma
7 ottobre 2026 BC Roma - Lietkabelis (Lituania)
13 ottobre 2026 BC Roma - Balkan Botevgrad (Bulgaria)
20 ottobre 2026 Manresa (Spagna) - BC Roma
27 ottobre 2026 BC Roma - Bosna Royal (Bosnia Erzegovina)
3 novembre 2026 PAOK (Grecia) - BC Roma
11 novembre 2026 BC Roma - Ratiopharm Ulm (Germania)
17 novembre 2026 BC Roma - Bahçesehir Basketball (Turchia)
9 dicembre 2026 Lietkabelis (Lituania) - BC Roma
15 dicembre 2026 Balkan Botevgrad (Bulgaria) - BC Roma
22 dicembre 2026 BC Roma - Manresa (Spagna)
30 dicembre 2026 Bosna Royal (Bosnia Erzegovina) - BC Roma
6 gennaio 2027 BC Roma - PAOK (Grecia)
12 gennaio 2027 Ratiopharm Ulm (Germania) - BC Roma
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