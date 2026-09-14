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BC Roma, il cammino in Eurocup: date, avversari e calendario della regular season 

La squadra neonata prenderà parte dalla stagione 2026/27 all'Eurocup, di seguito tutti gli appuntamenti continentali per Mannion e compagni

2 min

Pubblicato il 14.09.2026, 18:06

Basket Serie Abc romaeurocup

Inizia una nuova era per il basket capitolino. La neonata BC Roma Spqr, l'ambizioso progetto guidato da Donnie Nelson e Luka Doncic con in campo il talento di Nico Mannion, è pronta per il suo debutto assoluto in EuroCup. I ragazzi di coach Magro proveranno dunque ad affermarsi immediatamente sia in patria che a livello continentale dove li attendono avversari temibili su un grande palcoscenico. L'obiettivo sarà quello di trovare continuità e staccare il pass del girone D per la fase successiva, ecco chi sfideranno tra PalaTiziano e tutte le trasferte.

EuroCup: date, orari e avversari della BC Roma 

30 settembre 2026   Bahçesehir Basketball (Turchia) - BC Roma

7 ottobre 2026   BC Roma - Lietkabelis (Lituania)

13 ottobre 2026   BC Roma - Balkan Botevgrad (Bulgaria) 

20 ottobre 2026   Manresa (Spagna) - BC Roma

27 ottobre 2026   BC Roma - Bosna Royal (Bosnia Erzegovina) 

3 novembre 2026   PAOK (Grecia) -   BC Roma

11 novembre 2026    BC Roma -  Ratiopharm Ulm (Germania) 

17 novembre 2026   BC Roma - Bahçesehir Basketball (Turchia) 

9 dicembre 2026    Lietkabelis (Lituania) - BC Roma

15 dicembre 2026  Balkan Botevgrad (Bulgaria) - BC Roma

22 dicembre 2026  BC Roma - Manresa (Spagna)

30 dicembre 2026 Bosna Royal (Bosnia Erzegovina) - BC Roma

6 gennaio 2027    BC Roma - PAOK (Grecia)

12 gennaio 2027 Ratiopharm Ulm (Germania) - BC Roma

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