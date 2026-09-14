BC Roma, il cammino in Eurocup: date, avversari e calendario della regular season 

Inizia una nuova era per il basket capitolino. La neonata BC Roma Spqr, l'ambizioso progetto guidato da Donnie Nelson e Luka Doncic con in campo il talento di Nico Mannion, è pronta per il suo debutto assoluto in EuroCup. I ragazzi di coach Magro proveranno dunque ad affermarsi immediatamente sia in patria che a livello continentale dove li attendono avversari temibili su un grande palcoscenico. L'obiettivo sarà quello di trovare continuità e staccare il pass del girone D per la fase successiva, ecco chi sfideranno tra PalaTiziano e tutte le trasferte.