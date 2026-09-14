Maxima Rom, il cammino in EuroCup: date, avversari e calendario della regular season 

La squadra neonata prenderà parte dalla stagione 2026/27 all'Eurocup, di seguito tutti gli appuntamenti continentali per Holiday e compagni

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Pubblicato il 14.09.2026, 18:07

Maxima Romaeurocup

Ufficializzato il percorso europeo della Maxima Roma per la stagione 2026/27. La formazione capitolina guidata da coach Matteo Cotelli si prepara al debutto in EuroCup. Il cammino continentale scatterà sul parquet amico del PalaEUR contro i rumeni del Cluj-Napoca, aprendo un girone da quattordici giornate che metterà a confronto i capitolini con alcune delle realtà più competitive del panorama europeo, occhio al derby italiano contro la Reyer Venezia.

Il calendario europeo della Maxima Roma

30 settembre 2026  Maxima Roma - Cluj-Napoca (Romania)

6 ottobre 2026   Türk Telekom (Turchia) - Maxima Roma

14 ottobre 2026   CB Canarias (Spagna) - Maxima Roma

21 ottobre 2026  Maxima Roma - Reyer Venezia (Italia)

28 ottobre 2026  KK Siaulai (Lituania) - Maxima Roma

4 novembre 2026  Maxima Roma - London Lions (UK)

12 novembre 2026  Skyliners Frankfurt - Maxima Roma

18 novembre 2026   Cluj-Napoca (Romania) - Maxima Roma

9 dicembre 2026  Maxima Roma - Türk Telekom (Turchia)

16 dicembre 2026   Maxima Roma - CB Canarias (Spagna)

23 dicembre 2026   Reyer Venezia (Italia) - Maxima Roma

29 dicembre 2026  Maxima Roma -  KK Siaulai (Lituania)

5 gennaio 2027 London Lions (UK) - Maxima Roma

12 gennaio 2027 Maxima Roma - Skyliners Frankfurt

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