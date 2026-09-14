Maxima Rom, il cammino in EuroCup: date, avversari e calendario della regular season
Ufficializzato il percorso europeo della Maxima Roma per la stagione 2026/27. La formazione capitolina guidata da coach Matteo Cotelli si prepara al debutto in EuroCup. Il cammino continentale scatterà sul parquet amico del PalaEUR contro i rumeni del Cluj-Napoca, aprendo un girone da quattordici giornate che metterà a confronto i capitolini con alcune delle realtà più competitive del panorama europeo, occhio al derby italiano contro la Reyer Venezia.
Il calendario europeo della Maxima Roma
30 settembre 2026 Maxima Roma - Cluj-Napoca (Romania)
6 ottobre 2026 Türk Telekom (Turchia) - Maxima Roma
14 ottobre 2026 CB Canarias (Spagna) - Maxima Roma
21 ottobre 2026 Maxima Roma - Reyer Venezia (Italia)
28 ottobre 2026 KK Siaulai (Lituania) - Maxima Roma
4 novembre 2026 Maxima Roma - London Lions (UK)
12 novembre 2026 Skyliners Frankfurt - Maxima Roma
18 novembre 2026 Cluj-Napoca (Romania) - Maxima Roma
9 dicembre 2026 Maxima Roma - Türk Telekom (Turchia)
16 dicembre 2026 Maxima Roma - CB Canarias (Spagna)
23 dicembre 2026 Reyer Venezia (Italia) - Maxima Roma
29 dicembre 2026 Maxima Roma - KK Siaulai (Lituania)
5 gennaio 2027 London Lions (UK) - Maxima Roma
12 gennaio 2027 Maxima Roma - Skyliners Frankfurt
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