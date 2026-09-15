BC Roma, il calendario di Serie A: tutte le partite da ricordare
Con il debutto in campionato ormai alle porte, sale l'attesa per la neonata BC Roma. In attesa della prima palla a due, ecco il punto della situazione sul cammino disegnato nel massimo campionato nazionale per i capitolini: ecco le sfide giornata per giornata di tutti gli impegni in programma, dagli scontri diretti ai grandi match casalinghi da segnare sul calendario.
BC Roma, gli avversari e le date nella prossima Serie A
26 settembre 2026 Treviso Basket - BC Roma Palaverde, Lancenigo
4 ottobre 2026 BC Roma - Derthona Basket Palatiziano, Roma
11 ottobre 2026 Maxima Roma - BC Roma PalaEUR, Roma
17 ottobre 2026 BC Roma - Reyer Venezia Palatiziano, Roma
24 ottobre 2026 Pallacanestro Varese - BC Roma Itelyum Arena, Varese
1 novembre 2026 BC Roma - Scafati Basket Palatiziano, Roma
8 novembre 2026 Pallacanestro Trieste - BC Roma Palatrieste, Trieste
15 novembre 2026 BC Roma - Scaligera Verona Palatiziano, Roma
22 novembre 2026 Virtus Bologna - BC Roma Virtus Arena, Bologna
6 dicembre 2026 BC Roma - Aquila Basket Trento Palatiziano, Roma
13 dicembre 2026 BC Roma - Napoli Basket Palatiziano, Roma
20 dicembre 2026 APU Udine - BC Roma PalaCarnera, Udine
27 dicembre 2026 BC Roma - Pallacanestro Cantù Palatiziano, Roma
3 gennaio 2027 Pallacanestro Reggiana - BC Roma PalaBigi, Reggio Emilia
10 genaio 2027 BC Roma - Olimpia Milano Palatiziano, Roma
Girone di ritorno
17 gennaio 2027 Reyer Venezia - BC Roma Palasport Taliercio, Venezia
24 gennaio 2027 BC Roma - Maxima Roma Palatiziano, Roma
31 gennaio 2027 Derthona Basket - BC Roma Nova Arena, Tortona
7 febbraio 2027 BC Roma - Pallacanestro Trieste Palatiziano, Roma
14 febbraio 2027 Pallacanestro Cantù - BC Roma PalaDesio, Desio
7 marzo 2027 BC Roma - Treviso Basket Palatiziano, Roma
14 marzo 2027 Scaligera Verona - BC Roma AGSM Forum, Verona
21 marzo 2027 BC Roma - Virtus Bologna Palatiziano, Roma
27 marzo 2027 Scafati Basket - BC Roma PalaMangano, Scafati
4 aprile 2027 Olimpia Milano - BC Roma Unipol Forum, Assago
11 aprile 2027 BC Roma - Pallacanestro Reggiana Palatiziano, Roma
18 aprile 2027 Napoli Basket - BC Roma PalaBarbuto, Napoli
2 maggio 2027 Aquila Basket Trento - BC Roma Il T Quotidiano Arena, Trento
9 maggio 2027 BC Roma - APU Udine Palatiziano, Roma
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