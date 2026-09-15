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BC Roma, il calendario di Serie A: tutte le partite da ricordare

Il riepilogo completo della prima stagione regolare dei capitolini di coach Magro
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3 min

Pubblicato il 15.09.2026, 13:11 (Aggiornato il 15.09.2026, 13:31)

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Con il debutto in campionato ormai alle porte, sale l'attesa per la neonata BC Roma. In attesa della prima palla a due, ecco il punto della situazione sul cammino disegnato nel massimo campionato nazionale per i capitolini: ecco le sfide giornata per giornata di tutti gli impegni in programma, dagli scontri diretti ai grandi match casalinghi da segnare sul calendario.

BC Roma, gli avversari e le date nella prossima Serie A

26 settembre 2026  Treviso Basket - BC Roma   Palaverde, Lancenigo

4 ottobre 2026   BC Roma -  Derthona Basket   Palatiziano, Roma 

11 ottobre 2026   Maxima Roma - BC Roma  PalaEUR, Roma 

17 ottobre 2026  BC Roma - Reyer Venezia  Palatiziano, Roma 

24 ottobre 2026  Pallacanestro Varese - BC Roma  Itelyum Arena, Varese 

1 novembre 2026   BC Roma - Scafati Basket   Palatiziano, Roma 

8 novembre 2026  Pallacanestro Trieste - BC Roma  Palatrieste, Trieste 

15 novembre 2026  BC Roma - Scaligera Verona   Palatiziano, Roma 

22 novembre 2026  Virtus Bologna - BC Roma  Virtus Arena, Bologna 

6 dicembre 2026  BC Roma - Aquila Basket Trento   Palatiziano, Roma 

13 dicembre 2026   BC Roma - Napoli Basket   Palatiziano, Roma 

20 dicembre 2026  APU Udine - BC Roma  PalaCarnera, Udine 

27 dicembre 2026  BC Roma - Pallacanestro Cantù  Palatiziano, Roma

3 gennaio 2027 Pallacanestro Reggiana - BC Roma  PalaBigi, Reggio Emilia 

10 genaio 2027  BC Roma - Olimpia Milano   Palatiziano, Roma

Girone di ritorno

17 gennaio 2027  Reyer Venezia - BC Roma  Palasport Taliercio, Venezia 

24 gennaio 2027  BC Roma - Maxima Roma  Palatiziano, Roma 

31 gennaio 2027  Derthona Basket - BC Roma  Nova Arena, Tortona 

7 febbraio 2027   BC Roma - Pallacanestro Trieste  Palatiziano, Roma 

14 febbraio 2027  Pallacanestro Cantù - BC Roma  PalaDesio, Desio 

7 marzo 2027  BC Roma - Treviso Basket  Palatiziano, Roma 

14 marzo 2027   Scaligera Verona - BC Roma  AGSM Forum, Verona 

21 marzo 2027   BC Roma - Virtus Bologna  Palatiziano, Roma 

27 marzo 2027  Scafati Basket - BC Roma  PalaMangano, Scafati 

4 aprile 2027  Olimpia Milano - BC Roma  Unipol Forum, Assago 

11 aprile 2027 BC Roma - Pallacanestro Reggiana   Palatiziano, Roma 

18 aprile 2027  Napoli Basket - BC Roma  PalaBarbuto, Napoli 

2 maggio 2027  Aquila Basket Trento -  BC Roma  Il T Quotidiano Arena, Trento 

9 maggio 2027  BC Roma - APU Udine  Palatiziano, Roma 

 

 

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