Ayayi si presenta alla BC Roma: "Giocare in una grande città è una sfida"

Classe 2001, nazionale francese, ambizioso e desideroso di misurarsi per la prima volta nel campionato italiano . Gerald Ayayi , guardia della BC Roma, si è presentato questa mattina alla stampa nella cornice del Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”. “Sono felice di essere qui e di essere in questa città. La prima motivazione è stata la volontà di affrontare una nuova sfida nella mia vita. Finora ho giocato in città di medie dimensioni, prima a Pau e poi a Cholet. Avere la possibilità di giocare a Roma, in una grande città, rappresentava per me una vera sfida, sia come giocatoresia come uomo. Volevo cogliere questa opportunità ed è per questo che sono davvero felice di essere qui”, ha spiegato Ayayi. Reduce da una stagione 2025-2026 in cui è stato premiato come “Most Improved Player” in Betclic Élite, il massimo campionato francese , Ayayi sta vivendo le prime settimane di ambientamento alla pallacanestro italiana.

Le parole di Ayayi sulla preparazione e su Mannion

Indicazioni positive sono arrivate anche dal Trofeo Basilicata di Matera, dove Ayayi è stato protagonista con 22 punti nella vittoria per 93-92 contro la Longobardi Scafati e 18 nella sconfitta per 96-92 contro l’Openjobmetis Varese. “È stato un buon torneo, dal quale abbiamo potuto imparare moltecose. Spero che saremo capaci di trarne degli insegnamenti importanti”. Per fissare traguardi precisi, però, è ancora presto. “Naturalmente sono ambizioso. Ho molti obiettivi con Roma, così come ne ho con la nazionale francese. Al momento, però, si tratta di un nuovo campionato, di un nuovo Paese e di una nuova esperienza. È ancora un po’ presto per fissare degli obiettivi definitivi e precisi”. Infine, un passaggio sul rapporto con Nico Mannion, con il quale Ayayi aveva già avuto modo di confrontarsi: “Abbiamo parlato durante l’estate e siamo rimasti in contatto. È giovane, ha la mia stessa età, ma ha già fatto molto, possiede una grande esperienza e ha già vinto tanto, soprattutto nel campionato italiano”, ha concluso Ayayi.