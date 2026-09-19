BC Roma, prende forma il settore giovanile: accordo con Città Futura e Smit Roma

Città Futura 1981 e Smit Roma: tutto sull'accordo con BC Roma

L’intesa con Città Futura 1981 riguarderà le categorie Under 19 e Under 17 Eccellenza, mentre la collaborazione con Smit Roma sarà dedicata all’Under 13, agli Esordienti e al minibasket. Nata nel 1981 come associazione e impianto sportivo attivo nel settore giovanile, in particolare nella pallacanestro e nelle attività motorie e ricreative del territorio, la Polisportiva Città Futura è un'associazione sportiva dilettantistica di Roma attiva nella promozione dello sport, del benessere e della socializzazione, con particolare attenzione ai giovani e alle famiglie del territorio.

La Smit Roma, che prende il nome da Santa Maria in Trastevere e ha sede principale a Tor de’ Cenci, è una storica società di pallacanestro nata nel quartiere Trastevere di Roma nel 1968, nota anche per i suoi forti legami storici con il territorio e le attività di settore giovanile e minibasket.

Due accordi che rappresentano un ulteriore passo nel percorso di costruzione e sviluppo del vivaio di BC Roma, con l’obiettivo di creare una filiera sempre più strutturata, capace di accompagnare la crescita dei giovani atleti e di valorizzare le competenze e il lavoro delle società del territorio.